Calciomercato Lazio, Gigot dove andrà a giocare? Spunta fuori una nuova ipotesi - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Samuel Gigot in uscita a gennaio, possibile ritorno in Francia

Il Calciomercato Lazio inizia a muoversi in vista della sessione invernale, e uno dei primi nomi sulla lista dei possibili partenti è quello di Samuel Gigot. Il difensore francese, arrivato con grandi aspettative, non ha convinto appieno e potrebbe lasciare Formello già a gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società biancoceleste, guidata da Claudio Lotito e dal direttore sportivo Angelo Fabiani, è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al giocatore.

L’idea della dirigenza è quella di cedere Gigot in prestito con obbligo di riscatto, una formula che permetterebbe di dilazionare l’eventuale cessione e liberare spazio nella rosa per un innesto più funzionale. Tuttavia, non sarà facile per la Lazio recuperare l’intero investimento da circa 4 milioni di euro effettuato per portarlo nella Capitale.

Gigot aveva attirato l’interesse di diversi club arabi durante la scorsa estate, ma alla fine ha deciso di restare alla Lazio per giocarsi le sue chance in Serie A. Ora, con lo spazio ridotto e un minutaggio limitato, l’addio appare inevitabile. Tra le opzioni più concrete per il suo futuro c’è un ritorno in Francia, campionato che conosce bene e dove ha ancora un buon mercato, anche se la pista araba potrebbe riaccendersi.

Il Calciomercato Lazio di gennaio sarà quindi decisivo non solo per le entrate, ma anche per le uscite. La partenza di Gigot potrebbe aprire la strada a un nuovo difensore, magari più adatto al sistema di gioco del tecnico, e soprattutto più integrato nel progetto tecnico-tattico del club.

La cessione del centrale transalpino rientra in una strategia più ampia della Lazio, che mira a snellire la rosa e a intervenire in modo mirato sul mercato per rinforzare le zone del campo che finora hanno mostrato maggiori criticità. Il reparto difensivo, in particolare, ha evidenziato la necessità di maggiore affidabilità e continuità, elementi che Gigot non è riuscito a garantire.

In conclusione, il nome di Samuel Gigot sarà sicuramente uno dei protagonisti del Calciomercato Lazio di gennaio. La dirigenza è già al lavoro per trovare la soluzione migliore, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare la competitività della squadra nella seconda parte della stagione.

LEGGI ANCHE – Dove vedere in TV Atalanta-Lazio