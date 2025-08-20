Calciomercato Lazio, Gigot sempre più vicino a salutare i biancocelesti. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Gigot sempre vicino all’addio. Il riassunto della situazione attuale

Il calciomercato Lazio prosegue tra valutazioni tattiche e scelte strategiche, con particolare attenzione ai giocatori in uscita. Tra questi, uno dei nomi più discussi è quello di Samuel Gigot, difensore francese che potrebbe presto salutare Formello. Arrivato con grandi aspettative, il centrale non ha convinto del tutto durante il ritiro estivo e sembra destinato a essere uno dei sacrificabili in questa fase di mercato.

Maurizio Sarri, fin dalle prime settimane di preparazione, ha espresso la volontà di lavorare con un gruppo ristretto, costruito su interpreti in linea con il suo stile di gioco. In questo contesto, Gigot è apparso fuori dal progetto, sia per motivi tecnici che per questioni legate alla lista degli “over” da presentare per la nuova stagione. Le sue presenze nelle amichevoli estive sono state sporadiche e poco convincenti, complici anche problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento.

La Lazio, consapevole di non poter operare in entrata a causa dei vincoli imposti dai regolamenti federali, sta ora cercando soluzioni in uscita per liberare spazio e alleggerire il monte ingaggi. Gigot, che ha ancora mercato, è finito nel mirino di alcune squadre estere, soprattutto in Medio Oriente. Non si esclude, però, anche un ritorno in Francia o un’esperienza in Grecia, considerando l’interesse di club che stanno monitorando la sua situazione.

Il club biancoceleste valuta il difensore tra i 3 e i 4 milioni di euro, una cifra accessibile per molte squadre e che potrebbe rappresentare una buona opportunità per chi cerca un giocatore esperto e fisico. Per la Lazio, sarebbe anche un modo per sistemare l’organico e dare spazio a profili più funzionali alla visione tattica dell’allenatore.

Nel frattempo, la squadra continua la preparazione in vista dell’inizio del campionato. La concentrazione è massima, ma è chiaro che le prossime mosse di calciomercato Lazio influenzeranno anche le scelte tecniche. La gestione del caso Gigot sarà uno dei primi snodi cruciali per delineare la rosa definitiva.

Il tempo stringe, e la dirigenza è chiamata a decidere se puntare ancora sul difensore francese o se voltare pagina, inserendo nuove risorse interne o puntando su giovani già presenti in rosa.