Calciomercato Lazio: Gigot verso la cessione. Si apre questa possibilità per l’uscita del difensore ancora ai box e indietro nelle gerarchie di Sarri

Mentre la Lazio si prepara per l’imminente inizio della stagione, le gerarchie nel reparto difensivo stanno subendo una ridefinizione decisiva, con scelte che delineeranno la fisionomia della retroguardia a disposizione di Maurizio Sarri. Al centro di queste valutazioni c’è il futuro di Samuel Gigot, il cui percorso in maglia biancoceleste sembra essere arrivato ai titoli di coda. Il difensore francese è, infatti, il principale candidato a lasciare Formello nelle prossime settimane.

La sua posizione è minata da una combinazione di fattori. Innanzitutto, una fastidiosa lombosciatalgia lo tiene fermo dal 20 luglio, un infortunio che non solo lo ha escluso dalle fasi cruciali della preparazione estiva, ma gli ha anche impedito di provare a scalare le preferenze del tecnico. Un aspetto, quest’ultimo, non secondario: anche da un punto di vista tattico, Gigot non è mai apparso pienamente in linea con i dettami di Sarri, risultando lontano dal prototipo di difensore ricercato dall’allenatore. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, la soluzione più probabile è un ritorno in Francia, con la formula del prestito che appare l’ipotesi più concreta per accontentare tutte le parti in causa.

A fronte di un addio quasi certo, ci sono però colonne portanti che Sarri non intende muovere. È il caso di Patric, che nonostante l’età e qualche recente problema fisico, è considerato dal tecnico un elemento inamovibile. La sua conoscenza del sistema difensivo e la sua affidabilità lo rendono un punto di riferimento imprescindibile nello spogliatoio e in campo.

La vera novità, che potrebbe facilitare l’intera operazione, è però un’intuizione tattica dello stesso Sarri. Per sopperire alla necessità di un’alternativa ai titolari, il tecnico sta valutando molto positivamente l’esperimento di Adam Marusic come difensore centrale. Già testato in diverse amichevoli al fianco di Romagnoli, il montenegrino ha dato risposte incoraggianti, dimostrando duttilità e attenzione. Questa soluzione interna, quasi un’invenzione sarriana, avrebbe un doppio, fondamentale vantaggio: fornirebbe al reparto un’alternativa d’emergenza credibile e, soprattutto, faciliterebbe l’uscita di Gigot senza obbligare la società a intervenire sul mercato. In questo modo, il pacchetto attuale dei terzini verrebbe confermato, garantendo stabilità sulle fasce e risolvendo al contempo l’esubero al centro della difesa.