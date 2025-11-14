Calciomercato Lazio, ipotesi blocco del mercato? Piani per gennaio già delineati: club a lavoro su tre cessioni e i possibili acquisti

La sosta dal campionato non ferma il lavoro in casa Lazio, dove la squadra è alle prese con una delicata situazione legata al mercato. Attualmente bloccato, il mercato biancoceleste potrebbe riaprirsi a dicembre, a condizione che l’Autorità di controllo dei conti ratifichi la semi-riapertura, che dipenderà dal rispetto della soglia dell’80% tra spese e ricavi del bilancio al 30 settembre. Se la situazione finanziaria sarà in ordine, il mercato potrà finalmente riprendere.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Claudio Lotito avrebbe dovuto presentare i documenti ufficiali già ieri, con conferme o smentite che potrebbero arrivare nelle prossime ore. Entro domani, invece, è previsto un incontro tra Lotito, il direttore sportivo Igli Tare e Maurizio Sarri per pianificare i prossimi passi.

Mandas in uscita, il piano per il mercato di gennaio

Al centro delle manovre di mercato ci sono le cessioni. Christos Mandas, portiere della Lazio, è uno dei principali indiziati a lasciare il club. Dopo che in estate il Wolverhampton aveva manifestato un forte interesse per lui, offrendo 20 milioni di euro, la sua valutazione è scesa drasticamente. Al momento, Mandas potrebbe partire per una cifra intorno agli 8-10 milioni, con la formula del prestito con diritto di riscatto che appare la più probabile. La cessione di Mandas impone però l’acquisto di un nuovo vice-Provedel, con una parte del ricavato della sua vendita destinata a questo rinforzo.

Noslin, Belahyane e Gigot tra i partenti

Un altro nome sulla lista dei partenti è Noslin. Il suo ingaggio da 1,6 milioni di euro netti è un peso per il bilancio, e la sua vendita potrebbe permettere di reinvestire in un giocatore con uno stipendio più alto. In estate, il giocatore aveva avuto un’offerta dal PSV Eindhoven, ma non è certo che l’interesse sia ancora attivo. Belahyane, con un ingaggio di 1 milione di euro, e Gigot, il francese che non ha trovato spazio a causa di un infortunio subito a luglio, sono anche loro nella lista dei cedibili.

Tavares tra i partenti: Sarri attende la mezzala

Anche Nuno Tavares, terzino portoghese, potrebbe finire nella lista dei partenti. La Lazio ha già preso in considerazione cessioni e operazioni per rinforzare il centrocampo, dove Sarri aspetta ancora una mezzala di qualità, più per le incertezze sul recupero di Rovella che per una vera e propria sostituzione di Belahyane. Il club sta cercando di sistemare la rosa, facendo spazio per nuovi innesti e mirando a un mercato che possa dare solidità alla squadra nella seconda parte di stagione.

Con le cessioni e gli acquisti in programma, la Lazio è pronta a muoversi sul mercato per raddrizzare la stagione, con una gestione attenta delle risorse a disposizione e un occhio attento al bilancio.

