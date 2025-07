Calciomercato Lazio, Sarri vuole un grande giocatore proveniente dall'Europa. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Sarri guarda al futuro: nel mirino il baby talento Karetsas del Genk

Il Calciomercato Lazio resta ufficialmente bloccato a causa delle note vicende legate alle restrizioni economico-finanziarie che pesano sulla società biancoceleste. Tuttavia, la dirigenza e l’allenatore Maurizio Sarri non smettono di programmare il futuro, con l’obiettivo di farsi trovare pronti nel momento in cui sarà possibile tornare ad agire concretamente sul mercato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe messo gli occhi su uno dei profili più interessanti del panorama giovanile europeo: Konstantinos Karetsas, classe 2007, centrocampista greco che milita in Belgio, tra le fila del Genk. Un talento precoce che, nonostante la giovanissima età, ha già attirato l’interesse di diversi club europei grazie alle sue qualità tecniche e alla personalità mostrata in campo.

Il nome di Karetsas rispecchia perfettamente la strategia delineata dalla società biancoceleste negli ultimi anni: puntare su calciatori giovani, talentuosi e da valorizzare sotto la guida di un allenatore esperto come Sarri. Proprio il tecnico toscano, infatti, avrebbe segnalato personalmente il profilo del giovane greco come rinforzo potenziale per il futuro centrocampo della Lazio.

Il Calciomercato Lazio di gennaio, se le condizioni lo permetteranno, potrebbe dunque ripartire proprio da investimenti mirati su giovani promesse come Karetsas. La trattativa, ovviamente, è ancora in fase embrionale, ma l’interesse c’è, e la Lazio vuole muoversi per tempo per non farsi superare dalla concorrenza.

Nonostante il blocco attuale, Formello continua a pianificare le mosse per rilanciare il progetto tecnico. Con giocatori come Rovella, Guendouzi e Cataldi già presenti in rosa, l’idea di inserire un prospetto come Karetsas dimostra la volontà di creare un centrocampo non solo competitivo per il presente, ma anche sostenibile e futuribile.

Il Calciomercato Lazio, pur tra mille difficoltà, non è mai realmente fermo. Gli uomini mercato biancocelesti studiano ogni dettaglio, pronti a colpire appena si aprirà una finestra utile. E in questo scenario, Karetsas potrebbe diventare il primo nome di una nuova generazione pronta a scrivere il futuro della Lazio.