Calciomercato Lazio: può cambiare completamente il futuro di Cancellieri. Le novità sul destino sull’esterno offensivo di Sarri

Da partente a uomo della provvidenza. La favola di Matteo Cancellieri è una delle poche, liete notizie in un avvio di stagione complicatissimo per la Lazio. Il suo gol a Marassi, che ha sbloccato la partita contro il Genoa, ha acceso i riflettori su un talento che, fino a poche settimane fa, era considerato in uscita.

Tornato in estate dal prestito al Parma, il suo futuro a Formello era tutt’altro che certo. Poi, un incrocio di destini gli ha servito un’occasione su un piatto d’argento: il blocco del mercato, che ha impedito l’arrivo di nuovi concorrenti, e la mononucleosi di Gustav Isaksen, che gli ha liberato un posto in attacco. Una chance che Cancellieri ha saputo cogliere al volo, dimostrando quella maturità che Maurizio Sarri aveva già notato durante la preparazione estiva.

La sua prestazione a Genova ha cambiato le carte in tavola. Come riporta il Corriere dello Sport, se prima era nella lista dei cedibili, ora Sarri non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire, a patto che il giocatore continui a convincere con questo livello di prestazioni.

Il suo futuro, però, resta un tema da definire. Se rimarrà, a giugno si dovrà inevitabilmente discutere di un rinnovo di contratto, un tema delicato in casa Lazio, dove tutte le trattative sono al momento congelate. Con 17 giocatori in scadenza tra il 2026 e il 2027, la società dovrà fare delle scelte. Cancellieri, che oggi a 23 anni è un giocatore diverso e più maturo rispetto al ragazzo arrivato a 19, sogna di restare. Insieme a Rovella, rappresenta il giovane nucleo italiano su cui costruire il futuro. La sua fame e il suo talento si sono presi la Lazio: ora tocca a lui dimostrare che quella di Genova non è stata solo una notte da sogno.