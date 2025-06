Calciomercato Lazio, come si muoveranno i biancocelesti nella prossima finestra di mercato estiva: le ultime

Calciomercato Lazio, tutte le novità sui prossimi obiettivi biancocelesti di questa estate: le ultime da Formello

Attualmente, la Lazio non ha preparato ancora alcun colpo in difesa in quanto, stando alle volontà di Sarri, i ruoli sembrano essere già coperti e che si interverrà con nuovi colpi solo in caso di cessioni. Lotito ha rifiutato un’offerta di 35 milioni di euro dall’Al-Hilal per Nuno Tavares, mentre Marusic ha rinnovato automaticamente fino al 2026. Lazzari e Hysaj dovrebbero rimanere, mentre per Pellegrini, ad oggi, rimane un’incognita.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste sarebbe favorevole a un rinforzo per le fasce. A destra piacciono Anton Gaaei (Ajax) e Richard Ledezma (PSV, in scadenza) sono di interesse, mentre Floriani Mussolini tornerà a Roma dal prestito alla Juve Stabia. A sinistra l’obiettivo numero uno è il laterale viola Parisi già cercato in passato. Si tiene d’occhio anche Archibald Brown del Gent, valutato 8 milioni, e Junior Firpo.