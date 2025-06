Calciomercato Lazio, la situazione dei contratti e delle cifre che i capitolini dovranno sborsare: le ultime

Calciomercato Lazio, le ultime novità sui biancocelesti dopo il rinnovo di Marusic: le ultime sui capitolini e sulla prossima stagione

Sta finalmente decollando il calciomercato Lazio per il quale il ds Fabiani ha ancora molte idee. I biancocelesti stanno vagliando diversi profili ma, prima, è importante risolvere i problemi tra le mura di casa.

Uno di questi era il rinnovo di Marusic che, come spiega il Corriere dello Sport, si sarebbe prolungato automaticamente fino al 2026, ma resta in attesa di un adeguamento. Lazzari e Hysaj rimarranno nella Città Eterna, mentre Pellegrini rimane in dubbio in quanto il suo riscatto, unito a quello dell’ex Juventus Rovella, costerà ben 21 milioni.