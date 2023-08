Calciomercato Lazio, fatta per la cessione di Maximiano all’Almeria. I dettagli. Il portiere portoghese andrà in Spagna

Come riporta Gianluca Di Marzio, è fatta per la cessione di Maximiano all’Almeria. Il portiere portoghese lascia la Lazio e l’Italia per trasferirsi in Spagna.