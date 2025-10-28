Calciomercato Lazio, Fabiani valuta l'acquisto di quel grande centrocampista. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Fabiani valuta l’acquisto di Ivan Ilic del Torino. La situazione attuale

Il calciomercato Lazio di gennaio è ancora avvolto nel mistero, ma una certezza emerge: Maurizio Sarri dovrà ricevere rinforzi mirati per completare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Tra i tanti scenari ipotizzati, uno dei nomi che starebbe prendendo quota negli appunti di Igli Tare e del direttore sportivo Mauro Fabiani è quello di Ivan Ilic, centrocampista del Torino attualmente ai margini del progetto tecnico di Ivan Jurić.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, Ilic rappresenterebbe un profilo ideale per la Lazio, in grado di dare qualità e dinamismo a centrocampo, reparto che Sarri ha più volte evidenziato come necessitante di rinforzi. Il giocatore, classe 2001, ha già maturato esperienza in Serie A con il Verona e Torino e potrebbe essere un innesto utile sia per il campionato italiano sia per eventuali impegni europei. La sua collocazione tattica e la capacità di inserirsi negli schemi di Sarri lo rendono un’opzione appetibile per il calciomercato Lazio di gennaio.

Nonostante il Torino non consideri Ilic un elemento centrale, la trattativa non appare semplice. Fabiani e la Lazio stanno studiando la strategia migliore per convincere il club granata, valutando formule come prestito con diritto di riscatto o acquisto a titolo definitivo. L’obiettivo della società biancoceleste resta quello di garantire a Sarri almeno un acquisto per reparto, come già evidenziato dallo stesso allenatore, che vuole aumentare la competitività della squadra senza stravolgere l’equilibrio attuale.

Oltre a Ilic, il calciomercato Lazio potrebbe registrare altri movimenti mirati, in particolare per le fasce e il reparto offensivo. La società è consapevole che gennaio non è il momento di operazioni di grande impatto, ma di interventi strategici che possano rinforzare la squadra nei punti critici. Sarri ha già indicato le priorità, e la dirigenza sembra intenzionata a seguirle, puntando su giocatori pronti e motivati.

Insomma, il calciomercato Lazio di gennaio potrebbe rivelarsi cruciale per definire le ambizioni della squadra nel 2025-2026. Ivan Ilic rappresenta solo una delle possibili pedine, ma la sua eventuale acquisizione segnerebbe un segnale chiaro: la Lazio vuole rafforzarsi con attenzione, scegliendo calciatori funzionali al progetto tecnico di Sarri. Nei prossimi giorni, la società lavorerà per capire se l’affare potrà concretizzarsi, consapevole che ogni movimento avrà ripercussioni sulla capacità della squadra di competere ad alti livelli fino a primavera.

