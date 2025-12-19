Calciomercato Lazio, Fabiani al lavoro per rinforzare la rosa di Sarri: ci sono diverse questioni da verificare entro la prossima estate

Calciomercato Lazio, Fabiani dovrà fare un lavoro molto intenso per mantenere alto il livello della squadra. Ecco le ultime notizie

Con l’avvicinarsi della finestra invernale, il calciomercato della Lazio entra in una fase di attesa e valutazioni profonde. La società biancoceleste sta aspettando di conoscere con maggiore chiarezza i margini di manovra a disposizione, ma una certezza è già emersa con forza: serviranno rinforzi sulle fasce. Il reparto dei terzini è infatti sotto osservazione da mesi, tra contratti in scadenza, situazioni di incertezza e giocatori che potrebbero non rientrare pienamente nei piani tecnici.

Sul lato destro, il calciomercato della Lazio è strettamente legato al futuro di Adam Marusic. Il montenegrino è in scadenza e, come riportato dal Corriere dello Sport, qualora non dovesse arrivare il rinnovo, la Lazio sarebbe costretta a intervenire con decisione. Marusic, che Sarri vorrebbe confermare per affidabilità ed esperienza, ha avanzato una richiesta di rinnovo di due anni più opzione, con un ingaggio superiore agli attuali 1,7 milioni di euro. La società, al momento, ha preso tempo e sta valutando il da farsi.

Sempre a destra va monitorata anche la posizione di Manuel Lazzari. Nell’ultima sessione estiva il terzino aveva detto sì al Sassuolo, ma l’operazione non si è concretizzata perché la Lazio non aveva la possibilità di sostituirlo. Una situazione che potrebbe riaprirsi proprio durante il calciomercato della Lazio di gennaio, qualora arrivassero offerte convincenti.

Sul versante sinistro, invece, il futuro di Nuno Tavares resta in bilico. Il portoghese potrebbe partire in caso di proposte concrete e dall’estero non mancano gli interessamenti. In particolare, l’Al-Ittihad di Conceição starebbe seguendo con attenzione la situazione. Diversa la posizione di Luca Pellegrini, che nelle ultime settimane sta trovando continuità e fiducia.

Nonostante ciò, Maurizio Sarri ha espresso la necessità di avere un sostituto affidabile di Tavares. Tra i profili seguiti c’è Aaron Martin del Genoa, in scadenza di contratto e considerato un’opportunità interessante a parametro zero. Sulla corsia destra, invece, il preferito resta Anton Gaaei dell’Ajax, classe 2002 con una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. In passato era stato seguito anche Moris Valincic, terzino destro della Dinamo Zagabria, altro profilo giovane e di prospettiva.

Il calciomercato della Lazio però non si limita ai terzini. Sarri attende anche una mezzala in grado di dare qualità e dinamismo al centrocampo e un vice Zaccagni per aumentare le soluzioni offensive. In lista ci sono Lazar Samardzic e Marco Brescianini, con il primo che rappresenta il profilo preferito dall’allenatore. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali operazioni potranno trasformarsi in realtà.