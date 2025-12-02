Calciomercato Lazio, gli obiettivi non cambiano: Fabiani spinge per accontentare Sarri. Le ultime sui movimenti biancocelesti

Calciomercato Lazio, Fabiani continua a seguire da vicino sia Ilic che Insigne. Sarri ha individuato loro due come principali obiettivi. I dettagli!

Nel calciomercato della Lazio di gennaio i nomi più caldi restano sempre gli stessi: Lorenzo Insigne e Ivan Ilic. Sono loro i profili che Maurizio Sarri ha indicato con maggiore decisione alla società, nella speranza di rinforzare la rosa in una finestra invernale che si preannuncia tutt’altro che semplice. Le regole della lista campionato rappresentano infatti un ostacolo concreto: i 17 posti riservati agli “over 22” sono già tutti occupati e qualsiasi acquisto dovrà essere preceduto da una cessione.

Insigne è un’opportunità interessante per il calciomercato Lazio perché è svincolato, ma ciò non basta: per poterlo tesserare serve comunque liberare uno slot. Tra i giocatori che potrebbero fare spazio, il principale indiziato è Dele-Bashiru, reintegrato da Sarri al posto di Hysaj prima di Milan–Lazio, ma comunque considerato cedibile. Diverso il discorso per Ilic: il centrocampista del Torino potrebbe approdare nella Capitale tramite uno scambio che coinvolgerebbe Noslin, soluzione che piace ai granata e che rappresenterebbe un’operazione sostenibile sul piano economico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri avrebbe avanzato tre richieste prioritarie per il calciomercato Lazio: una mezzala, un vice Zaccagni e un regista aggiuntivo. Nonostante i recuperi attesi di Rovella e Cataldi a inizio gennaio, il tecnico vuole tutelarsi: Rovella arriva da due mesi di stop e, pur essendosi operato come Zaccagni, restano da valutare tempi e garanzie di recupero. Un nuovo terzino, invece, sarebbe considerato solo in caso di partenza anticipata di Tavares, altrimenti l’intervento in quel ruolo slitterebbe a giugno.

Il vero problema che condiziona il calciomercato Lazio è lo spazio in lista. Inserire un giocatore “over” richiederebbe una cessione altrettanto pesante, poiché liberare Belahyane — che è under 23 — non cambierebbe nulla dal punto di vista regolamentare. Per questo Fabiani e Lotito stanno valutando anche profili under 23, italiani o stranieri, in modo da ampliare il margine di manovra senza dover rivoluzionare la rosa.

Nel summit di fine novembre a Formello, Sarri, Lotito e Fabiani hanno tracciato una linea chiara. Insigne viene considerato il sostituto ideale di Zaccagni: conosce il gioco di Sarri, garantirebbe qualità immediata e ha grande voglia di rilanciarsi dopo mesi di inattività. A 34 anni e mezzo sarebbe disposto ad accettare un ruolo meno centrale pur di tornare a lavorare con il tecnico che più lo ha valorizzato al Napoli. Un possibile colpo d’esperienza, dunque, che potrebbe cambiare volto al calciomercato Lazio.