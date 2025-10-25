Calciomercato Lazio, Fabiani punta forte su un grande centrocampista. La situazione

Calciomercato Lazio: Fabiani punta su Ilic del Torino per gennaio

Il Calciomercato Lazio di gennaio è ancora avvolto da un alone di incertezza. Non è chiaro quali mosse riuscirà a mettere in atto la società biancoceleste, ma una cosa sembra certa: Maurizio Sarri avrà bisogno di rinforzi per affrontare la seconda parte della stagione con maggiori ambizioni. Dopo un avvio complicato e alcune difficoltà in campionato, la dirigenza sta valutando attentamente le opzioni per rafforzare la rosa senza stravolgere l’equilibrio già presente.

Tra i nomi che stanno emergendo nelle ultime settimane, uno in particolare sembra aver catturato l’attenzione del direttore sportivo Mauro Fabiani: si tratta di Ivan Ilic, centrocampista in forza al Torino. Il giocatore serbo è ormai ai margini del progetto di Ivan Juric e, stando alle indiscrezioni, il Torino potrebbe essere disponibile a cederlo a gennaio. La Lazio, quindi, potrebbe cogliere l’occasione per rinforzare il proprio reparto centrale con un giocatore di esperienza e qualità.

Il ruolo di Ilic è versatile: può agire sia come mediano che come centrocampista di costruzione, e la sua capacità di inserirsi negli schemi tattici potrebbe essere utile a Sarri, che punta a una maggiore fluidità a centrocampo. Fabiani, da parte sua, sembra intenzionato a muoversi con attenzione: non si tratta solo di individuare un talento disponibile, ma di trovare un calciatore che possa integrarsi rapidamente nello spogliatoio e adattarsi al gioco della Lazio.

Il nome di Ilic non è l’unico accostato al club biancoceleste, ma è tra quelli più concreti in questo momento. Il Calciomercato Lazio di gennaio dovrà bilanciare esigenze tattiche e opportunità economiche, con Fabiani e Lotito chiamati a valutare ogni mossa con precisione. La priorità sarà rinforzare la squadra senza compromettere la stabilità finanziaria, un aspetto sempre cruciale per il club capitolino.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Ilic potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la seconda parte della stagione, dando a Sarri maggiore libertà nelle scelte tattiche e aumentando la competitività del centrocampo. Il mercato invernale della Lazio si preannuncia quindi movimentato, con Fabiani pronto a muoversi con tempismo per garantire alla squadra gli elementi necessari a raggiungere gli obiettivi stagionali.

