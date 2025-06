Calciomercato Lazio, Fabiani mette gli occhi su un difensore

Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome per la difesa biancoceleste! Ecco le novità sui capitolini e l’idea di Fabiani

L’idea è arrivata al direttore sportivo biancoceleste Fabiani il quale ha messo nel mirino un nuovo colpo per la difesa! Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Takagazete, la Lazio avrebbe infatti mostrato interesse per un difensore ucraino di 23 anni attualmente in forza al Trabzonspor.

Si tratta di Arseniy Batagov per il quale il club biancoceleste ha già presentato un’offerta di 10 milioni di euro, ma la società anatolica non sembra intenzionato a cederlo per una cifra inferiore ai 20 milioni. Finora, Batagov ha collezionato 23 presenze in questa stagione con la maglia del club turco, realizzando due reti e sarà interessante capire se si tratta solo di una suggestione o di un colpo che il ds valuterà meticolosamente di portare in Serie A.