Calciomercato Lazio, Fabiani svela un clamoroso piano in vista di gennaio. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Fabiani dopo il 4-0 al Verona: «A gennaio vedremo cosa fare»

La vittoria netta per 4-0 contro l’Hellas Verona ha restituito entusiasmo all’ambiente biancoceleste, ma in casa Lazio non si spengono i riflettori sul tema caldo del momento: il calciomercato. Al termine del match, il direttore sportivo Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai, commentando sia la prestazione della squadra sia le strategie future legate al calciomercato Lazio.

Fabiani ha esordito sdrammatizzando le recenti polemiche nate attorno all’ambiente biancoceleste: «Non sono affatto pentito di aver scelto Maurizio Sarri. I matrimoni si fanno in due, e noi ci siamo scelti a vicenda. Alcuni titoli sui giornali? Meglio prenderli con leggerezza. Sarri sa il fatto suo e, quando parla, vuole stimolare ambiente e spogliatoio».

Tuttavia, il passaggio più atteso dell’intervento è stato legato al calciomercato Lazio, in particolare alla sessione invernale di gennaio, che potrebbe rappresentare un momento chiave per correggere alcune scelte della scorsa estate. «Ce lo dirà il tempo se il mercato ci ha penalizzato – ha detto Fabiani – ma per me no. Detto questo, sappiamo che a gennaio ci sarà tempo per sistemare qualcosa, se sarà necessario».

L’ipotesi Insigne e la linea della società

Tra i nomi circolati per il mercato della Lazio, quello di Lorenzo Insigne ha riacceso l’interesse dei tifosi. Il giocatore, attualmente in MLS con il Toronto FC, vorrebbe tornare in Italia e ritrovare Sarri, tecnico con cui ha vissuto stagioni importanti al Napoli. Ma Fabiani è stato chiaro: «Insigne? Da qui a gennaio c’è tanto tempo. Ad oggi non faremo nulla. Non aggireremo le regole, anche se magari meritavano un’interpretazione diversa. Ma, con o senza Insigne, il calciomercato Lazio se ci sarà, sarà a gennaio».

Calma, realismo e fiducia nel gruppo

Il dirigente ha infine ribadito la fiducia nella rosa attuale, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra ambizione e pragmatismo. La Lazio, reduce da una prova convincente, guarda con ottimismo al futuro, consapevole che il mercato di gennaio potrà offrire opportunità utili per completare la squadra. Fino ad allora, nessuna rivoluzione: solo lavoro, continuità e attenzione ai dettagli.