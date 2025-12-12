Calciomercato Lazio, occhi in casa Milan per Fabiani: Sarri vorrebbe quel giocatore per rinforzare la rosa. Le ultime

Calciomercato Lazio, Sarri spinge per rinforzare la rosa e ha messo nel mirino Loftus-Cheek. L’inglese sembra essere in uscita dal Milan

Il calciomercato della Lazio entra in una fase delicata e ambiziosa, con Maurizio Sarri pronto a chiedere alla società un ulteriore sforzo per rafforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico avrebbe indicato un nome preciso per alzare il livello qualitativo della squadra: Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, tornato improvvisamente di grande attualità nelle strategie biancocelesti. Una richiesta che, come spesso accade quando si tratta di obiettivi di alto profilo, rischia però di far “impietrire” Lotito, consapevole della complessità economica dell’operazione.

Il Milan, eliminato proprio dalla Lazio in Coppa Italia, si ritrova ora con un calendario più leggero e la necessità di snellire la rosa. Il profilo dell’inglese è considerato sacrificabile, complice un impiego non troppo elevato: Allegri gli ha concesso 478 minuti in campionato e 237 in Coppa, numeri che testimoniano una fiducia alternata e che spingono il club rossonero a considerare eventuali offerte. Nonostante ciò, l’arrivo di Loftus-Cheek rappresenterebbe per la Lazio un’operazione complessa sia per il costo del cartellino sia, soprattutto, per l’ingaggio del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Un dettaglio significativo arriva proprio dalla recente sfida dell’Olimpico: Loftus-Cheek e Sarri si sono riabbracciati al termine del match, ricordando il periodo condiviso al Chelsea. Un rapporto solido, fatto di stima reciproca, che alimenta le speranze del tecnico biancoceleste di rivedere il suo ex centrocampista sotto la sua guida. Sarri non ha mai nascosto di apprezzarne struttura fisica, inserimenti e duttilità tattica, qualità che gli permetterebbero di arricchire un reparto che fin qui ha mostrato qualche limite di continuità.

Tuttavia, per rendere possibile un colpo di tale portata, il calciomercato della Lazio deve necessariamente passare dalle cessioni. Il nome indicato dal quotidiano come possibile sacrificato è quello di Mattéo Guendouzi, arrivato in estate con grandi aspettative ma finito al centro di valutazioni tecniche e strategiche. Una sua eventuale partenza aprirebbe spazio salariale e liquidità sufficiente per intavolare un dialogo concreto con il Milan.

Il club biancoceleste, dunque, si trova davanti a un bivio: accontentare Sarri e tentare un’operazione di prestigio oppure mantenere equilibrio finanziario rinunciando a un innesto importante. Quel che è certo è che il calciomercato della Lazio di gennaio si preannuncia movimentato e potenzialmente decisivo per il prosieguo della stagione.