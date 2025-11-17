Calciomercato Lazio, due obiettivi per gennaio: Fabiani guarda in Olanda per rinforzare la rosa. I dettagli

Calciomercato Lazio, a centrocampo spuntano due nomi direttamente dall’Olanda. Fabiani pronto a fare questo regalo al proprio tecnico

Le linee guida sono state fissate e ora, con maggiore chiarezza, la società può programmare in modo concreto le mosse per il prossimo gennaio. Il calciomercato della Lazio entra infatti nella sua fase più strategica dopo l’ultimo confronto tra Sarri e la dirigenza, un vertice che ha definito priorità e modalità di intervento sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite. L’allenatore avrà un ruolo centrale nella scelta dei profili suggeriti, soprattutto perché le necessità dell’organico sono ormai evidenti.

Il nodo principale riguarda il centrocampo: è lì che il calciomercato della Lazio si concentrerà con decisione. La situazione legata allo slittamento del rientro di Rovella complica ulteriormente la gestione del reparto e apre alla possibilità di inserire addirittura due nuovi innesti. Sarri chiede qualità, personalità e, soprattutto, una maggiore incisività sotto porta, un elemento che fino a oggi è mancato e che sta penalizzando il rendimento della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Proprio per colmare queste lacune, la società sta seguendo con attenzione alcune opportunità provenienti dall’Olanda. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio guarda ancora una volta all’Eredivisie, campionato esplorato già durante l’estate e che ora potrebbe tornare centrale nelle strategie invernali. I nomi sul taccuino sono due e non sono affatto nuovi all’ambiente biancoceleste.

Il primo è quello di Guus Til, classe ’97 del PSV. Giocatore duttile, dotato del “vizio del gol”, rappresenta un profilo ideale per aumentare la pericolosità offensiva della squadra. Til agisce principalmente da mezzala, ma nelle ultime settimane è stato anche adattato a falso nove, sostituendo l’infortunato Plea con ottimi risultati: la sua tripletta contro l’AZ Alkmaar ha infatti attirato l’attenzione di molti osservatori e potrebbe renderlo uno degli obiettivi più caldi del calciomercato Lazio.

Il secondo nome seguito con interesse è quello di Sem Steijn, ventiquattrenne del Feyenoord, arrivato a Rotterdam in estate per circa 10 milioni di euro. Prima della sua cessione, la Lazio lo aveva già monitorato e, se non ci fosse stato il blocco del mercato, avrebbe tentato un affondo concreto. Ora lo scenario è cambiato: gennaio offrirà una nuova occasione per tornare alla carica e valutare una possibile trattativa.

Con un centrocampo da ricostruire e con Sarri deciso a dare una svolta alla stagione, il calciomercato della Lazio di gennaio si preannuncia particolarmente attivo. L’Olanda torna terreno fertile per idee e opportunità: starà alla dirigenza trasformare queste possibilità in realtà.