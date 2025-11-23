Calciomercato Lazio, Fabbian arriverà? Spunta fuori una nuova indiscrezione biancoceleste. La situazione

Calciomercato Lazio: Guendouzi in uscita per finanziare l’acquisto di Fabbian. La situazione

Il calciomercato Lazio si concentra su una necessità urgente: fare cassa per rientrare nei limiti imposti dal 70% del parametro del costo del lavoro allargato. In questa prospettiva, Matteo Guendouzi appare il principale indiziato a lasciare la Capitale. Il centrocampista francese, arrivato con grandi aspettative, è diventato un elemento prezioso sul piano tecnico, ma la sua cessione potrebbe rappresentare un passo strategico importante per il club biancoceleste.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio potrebbe incassare circa 30 milioni di euro dalla partenza di Guendouzi. Una cifra significativa che permetterebbe alla società di alleggerire il bilancio e, nello stesso tempo, di avere a disposizione una parte delle risorse da reinvestire sul mercato. Una quota consistente di questa cifra, circa la metà, potrebbe essere destinata all’acquisto di Giovanni Fabbian, giovane talento seguito con interesse dalla dirigenza biancoceleste. Fabbian rappresenta infatti una prospettiva importante per il futuro del centrocampo della Lazio, in grado di garantire qualità e dinamismo in mezzo al campo.

Il tema del calciomercato Lazio non si limita a Guendouzi e Fabbian. La società sta valutando diverse opzioni sia in entrata sia in uscita, con l’obiettivo di costruire una rosa equilibrata e al contempo rispettare i vincoli economici imposti dal club e dalla normativa finanziaria. La gestione oculata del bilancio è diventata una priorità, considerando l’impatto dei salari e delle clausole contrattuali sulla sostenibilità a lungo termine.

In questo contesto, la cessione di Guendouzi non rappresenta solo una scelta tecnica, ma anche strategica: liberare spazio salariale e capitalizzare su un giocatore di livello consente alla Lazio di programmare operazioni mirate, come quella su Fabbian, e di affrontare il prosieguo della stagione con maggiore libertà di manovra sul mercato. Il club dovrà quindi bilanciare attentamente la necessità di incassare risorse e quella di mantenere competitività sul campo, facendo scelte ponderate che possano sostenere sia l’immediato che il futuro del progetto biancoceleste.

Il calciomercato Lazio si conferma così un momento cruciale per il club, tra gestione finanziaria e operazioni mirate per rinforzare la squadra, con Guendouzi e Fabbian al centro dei riflettori.

