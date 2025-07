Calciomercato Lazio, la situazione intorno agli esuberi biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, occhi al 30 settembre: Sarri aspetta rinforzi, ma servono cessioni. La situazione attuale

Il calciomercato Lazio potrebbe riaprirsi con maggiore concretezza nel prossimo gennaio, ma tutto dipenderà da una data cruciale: il 30 settembre. È infatti questo il giorno segnato in rosso sul calendario biancoceleste, poiché solo dopo la presentazione della trimestrale sarà possibile capire se la società avrà margini per tornare operativa in entrata. La valutazione spetterà al nuovo organismo che prenderà il posto della Covisoc, ma le condizioni economiche restano vincolanti.

La dirigenza spera di intervenire per regalare almeno un paio di innesti a Maurizio Sarri, che ha già fatto sapere di volere rinforzi concreti per affrontare con più risorse la seconda parte di stagione. Tuttavia, prima di parlare di acquisti, è indispensabile sbloccare alcune cessioni. Il calciomercato Lazio è infatti paralizzato dal peso di contratti pesanti e giocatori fuori dal progetto tecnico.

Tra i nomi sul piede di partenza ci sono Basic, Fares e Kamenovic. Tutti e tre sono considerati esuberi, ma al momento restano ancora legati alla Lazio da accordi onerosi. Proprio su questo fronte, il direttore sportivo Fabiani sta cercando di convincere il presidente Lotito ad autorizzare delle buonuscite per chiudere definitivamente questi rapporti. La situazione, però, è tutt’altro che semplice: si tratta di un tira e molla che va avanti da anni a Formello, e che ora rappresenta il principale ostacolo alla programmazione del prossimo calciomercato Lazio.

Sarri, dal canto suo, non ha nascosto la propria delusione per quanto accaduto durante l’ultima sessione estiva, quando il blocco del mercato fu comunicato solo a ridosso della chiusura. Una situazione che ha lasciato il tecnico toscano spiazzato e con una rosa incompleta. Per questo, ha deciso di mettere in pausa anche la cessione di Basic, uno dei giocatori inizialmente esclusi dalla lista per la Serie A, in attesa di capire se potrà davvero contare su nuovi innesti.

Il prossimo calciomercato Lazio resta dunque sospeso tra speranze e incognite. Molto dipenderà dalle scelte economiche della società, ma anche dalla capacità di alleggerire l’organico con uscite strategiche. Solo allora si potrà tornare a pensare a rinforzare la squadra e accontentare le richieste di Sarri.