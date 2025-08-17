Calciomercato Lazio: c’è questo nome nel mirino nonostante il blocco. Interesse proiettato nel futuro, ma ci sono anche altre pretendenti

Nonostante il blocco del mercato in entrata imposto alla Lazio abbia momentaneamente fermato le operazioni, la dirigenza biancoceleste continua a programmare il futuro e a monitorare talenti in vista delle prossime sessioni. L’ultimo nome accostato al club capitolino arriva dall’Olanda: secondo il media Voetbalkrant.com, la Lazio si sarebbe inserita nella prestigiosa lista di pretendenti per Bilal El Khannous, talentuoso centrocampista marocchino classe 2004, attualmente in forza al Leicester City.

Sebbene l’interesse della Lazio sia necessariamente proiettato al futuro, la competizione per assicurarsi il giocatore è già accesissima e si sta scatenando ora, soprattutto in Premier League. A guidare la corsa c’è il Leeds United, che ha messo sul piatto un’offensiva concreta e difficile da pareggiare: un’offerta di ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione per il giocatore e la disponibilità a versare nelle casse del Leicester l’intera clausola rescissoria da 28,8 milioni di euro. Una mossa che dimostra la ferma volontà di anticipare la concorrenza.

Subito dietro si posiziona il Newcastle, altro club che ha manifestato un forte interesse e che, secondo le indiscrezioni, avrebbe già avviato i primi contatti diretti con l’entourage di El Khannous per illustrare il progetto tecnico e sondare la disponibilità del giocatore.

La lista dei club interessati, però, non si ferma qui e testimonia il grande valore del giovane centrocampista. Sulle sue tracce si sono mossi anche colossi come l’Arsenal in Inghilterra e il Bayer Leverkusen e l’RB Lipsia in Bundesliga. Al momento, tuttavia, questi club si sarebbero limitati a colloqui esplorativi, rimanendo più defilati rispetto al duello inglese. Per la Lazio, dunque, si tratta di un sogno complicato, un obiettivo per il domani la cui corsa, però, si sta decidendo già oggi.