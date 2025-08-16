Calciomercato Lazio, occhi su El Khannous: il giovane centrocampista nel mirino nonostante il blocco

Calciomercato Lazio, nuovo obiettivo dei biancocelesti dall’Inghilterra: occhi su Bilal El Khannous del Leicester City

Nonostante il blocco del mercato in entrata imposto alla Lazio, la società biancoceleste continua a seguire con attenzione giovani talenti in prospettiva futura. Tra i nomi che negli ultimi giorni sono circolati con maggiore insistenza c’è Bilal El Khannous, centrocampista marocchino classe 2004 di proprietà del Leicester City, secondo quanto riportato dal media olandese Voetbalkrant.com.

El Khannous è un centrocampista dalle caratteristiche interessanti: dinamico, tecnico e capace di inserirsi tra le linee, qualità che lo rendono un profilo appetibile per squadre che vogliono costruire il proprio futuro intorno a giovani prospetti. La Lazio lo osserva con attenzione, consapevole che un investimento mirato potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il centrocampo dei prossimi anni.

Al momento, però, la concorrenza è alta. Sul giocatore si sarebbero già mossi club di Premier League come Newcastle, che avrebbe preso contatto con l’entourage del centrocampista, e il Leeds United, pronto a offrire 3 milioni di euro netti all’anno e disposto a pagare la clausola rescissoria fissata a 28,8 milioni di euro. Sullo sfondo, si registrano anche interessamenti da parte di società europee di primo livello come Bayer Leverkusen, Arsenal e RB Lipsia, che però per ora si sarebbero limitate a colloqui esplorativi senza avanzare offerte concrete.

Per la Lazio, seguire El Khannous rappresenta una scelta strategica: nonostante la finestra di mercato attuale sia praticamente chiusa, il club di Maurizio Sarri vuole posizionarsi tra le società che, in futuro, potranno contare su giovani talenti di prospettiva internazionale. Monitorare il centrocampista del Leicester significa avere l’opportunità di intervenire appena possibile, senza farsi scappare un giocatore con qualità già riconosciute a livello europeo.

In attesa di sviluppi concreti, l’ipotesi El Khannous resta dunque tra le piste più interessanti per il futuro della Lazio, confermando l’attenzione della società biancoceleste per il centrocampo e la strategia di rafforzare la rosa con profili giovani e di prospettiva internazionale.