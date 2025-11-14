Calciomercato Lazio, non solo Dele-Bashiru. Situazioni complicate anche in altri due reparti per i biancocelesti: difficoltà tra i terzini e dubbi su Dia

Calciomercato Lazio, non solo Dele-Bashiru. Il Corriere dello Sport ha analizzato anche le difficoltà tra i terzini e l’attacco con Dia

La Lazio si prepara ad affrontare il mercato di gennaio con diverse questioni delicate che necessitano di attenzione. Oltre ai tre tagli già previsti dalla dirigenza, Maurizio Sarri deve fare i conti con la posizione di Tavares e la gestione del caso Dele-Bashiru, due temi caldi che influenzeranno le strategie di mercato della squadra. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la situazione della rosa e delle necessità di rinforzi resta complessa, soprattutto in alcuni reparti.

Difesa: pochi margini di manovra per Sarri

In difesa, Sarri si trova con pochi margini di manovra, poiché i terzini hanno accusato diversi problemi fisici durante la stagione. La priorità, per il tecnico, resta quella di risolvere le problematiche in altri reparti, ma l’emergenza difensiva continua a pesare sul bilancio complessivo della rosa. La Lazio potrebbe non avere molta libertà di movimento sul mercato difensivo, vista la situazione contrattuale e il bilancio da rispettare.

Dia e il rischio partenza per la Coppa d’Africa

Un altro punto critico riguarda Boulaye Dia, attaccante senegalese che potrebbe partire per la Coppa d’Africa a gennaio. Se il giocatore dovesse essere convocato, la Lazio perderebbe un’importante risorsa offensiva in un momento cruciale della stagione. Sarri e la dirigenza, quindi, dovranno affrontare questo tema durante l’incontro previsto con Claudio Lotito e Angelo Mariano Fabiani. L’obiettivo è definire una strategia di mercato che possa coprire eventuali vuoti in attacco e rinforzare la rosa in vista delle sfide future.

Le prossime settimane saranno decisive per la Lazio, che dovrà muoversi con attenzione per rimediare alle lacune in rosa e prepararsi al meglio per la seconda parte della stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora