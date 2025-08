Calciomercato Lazio, emergenza totale in difesa. Nonostante ciò, rischia di andare via quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Ruggeri verso la cessione, difesa in emergenza per Sarri

Il calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte delle uscite. Dopo settimane di valutazioni, la società biancoceleste sembra aver preso una decisione definitiva sul futuro di Ruggeri. Se inizialmente il giovane difensore era stato considerato una possibile risorsa interna, utile per affrontare la carenza numerica nel reparto arretrato, oggi lo scenario è completamente cambiato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la dirigenza avrebbe scelto di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026, aprendo di fatto alla cessione del giocatore in questa sessione di mercato.

Il passaggio di Ruggeri alla Carrarese è ormai a un passo: si attende solo il via libera definitivo per ufficializzare il trasferimento. Un’operazione che conferma la volontà della Lazio di sfoltire la rosa e definire meglio le gerarchie difensive, ma che apre anche a interrogativi importanti sulle alternative disponibili per Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano, infatti, deve fare i conti con un reparto in piena emergenza. Patric è tornato ai box a causa di uno stiramento, proprio dopo aver recuperato da un infortunio alla caviglia. Una tegola pesante per la retroguardia, che già vede Gigot in condizioni non ottimali per via di un mal di schiena persistente che lo ha tormentato per gran parte del ritiro estivo. A tutto ciò si aggiunge la squalifica di Alessio Romagnoli, che sarà costretto a saltare le prime due giornate di campionato.

Attualmente, Sarri può contare su soli tre difensori centrali di ruolo su cinque, una situazione che rende ancora più delicato ogni movimento di mercato. Il calciomercato Lazio, quindi, dovrà necessariamente concentrarsi anche sull’ingaggio di un nuovo centrale affidabile, capace di garantire solidità sin da subito.

La cessione di Ruggeri, per quanto comprensibile in ottica futura, sottolinea la necessità della Lazio di intervenire prontamente sul mercato per evitare di affrontare le prime gare ufficiali con una difesa decimata. La priorità resta quella di trovare un profilo giovane ma già pronto per la Serie A, in grado di adattarsi rapidamente al sistema di gioco di Sarri.

Il calciomercato Lazio non si ferma, e i prossimi giorni saranno cruciali per sistemare un reparto chiave in vista della nuova stagione.