Calciomercato Lazio, Sarri è pronto ad accogliere un nuovo difensore a gennaio? Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Sarri vorrebbe Okoli in difesa. La situazione intorno al difensore

La Lazio è alla ricerca di rinforzi in difesa a gennaio, con Maurizio Sarri che deve risolvere l’instabilità difensiva che ha afflitto la squadra. Sebbene Mario Gila e Alessio Romagnoli siano parte di questa formazione, permangono dubbi in altri ambiti. Considerando la possibile partenza di Samuel Gigot e dell’attesa nei confronti di Provstgaard. Di conseguenza, il club sta valutando diverse opzioni difensive, con Caleb Okoli che emerge come un valido candidato.

La scorsa stagione, la Lazio ha concluso al settimo posto in Serie A, in gran parte grazie a una difesa carente che ha subito 49 gol in campionato. L’arrivo di un solido rinforzo a gennaio in difesa potrebbe aumentare significativamente le possibilità di arrivare tra le prime quattro. Attualmente, i bookmaker danno la Lazio a 33/1 per la vittoria del campionato. Sebbene questa quota possa essere considerata ambiziosa, una scommessa più realistica e sicura potrebbe puntare a un posto in Champions League, soprattutto se i nuovi acquisti estivi si dimostreranno efficaci.

Secondo quanto riferito, Okoli è tra i nomi che stanno attirando l’attenzione della stessa Lazio considerando il suo talento. Queste caratteristiche le rendono la scelta ideale per chi desidera sostenere la Lazio e la sua potenziale rinascita sotto la guida di Sarri la prossima stagione.

Caleb Okoli ha iniziato la sua crescita nelle giovanili di Vicenza e Atalanta, dove si è rapidamente costruito la reputazione di talento promettente. La sua svolta è arrivata durante un prestito alla Cremonese in Serie B, dove la sua fisicità e la presenza calma in difesa hanno attirato l’attenzione. Sebbene l’Atalanta lo abbia brevemente integrato nella squadra maggiore, la sua presenza costante in campo si è rivelata un ostacolo, portando a un altro prestito, questa volta al Frosinone. Nell’estate del 2024, Okoli si è trasferito a titolo definitivo in Inghilterra, aggregandosi al Leicester City per 14 milioni di euro. Tuttavia, la sua esperienza in Premier League è stata tutt’altro che tranquilla e, dopo la retrocessione del Leicester in Championship, le sue prospettive di giocare regolarmente in prima squadra sono diventate sempre più limitate.

Secondo quanto riferito, il Leicester sarebbe ora disposto a cedere il difensore centrale italo-nigeriano, il cui valore di mercato stimato si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Tale fascia di prezzo rientra nel budget della Lazio poiché considerano Okoli un’opzione praticabile per rafforzare la difesa centrale. A soli 23 anni, porta con sé un mix di esperienza in Serie A e visibilità internazionale, qualità che ben si sposano con ciò che Sarri vuole aggiungere alla sua squadra.

Diversi club italiani stanno tenendo d’occhio la situazione di Okoli, con Bologna, Milan e Parma tra coloro che stanno valutando un’offerta per riportare il difensore in Serie A in inverno. Il loro interesse potrebbe innescare una guerra di offerte, con il potenziale aumento del suo valore di mercato. Per la Lazio, quindi, il momento giusto è cruciale: ritardare l’operazione (seppur manchino ancora mesi prima dell’inizio della sessione) potrebbe significare perdere l’occasione o dover pagare un sovrapprezzo. Un’azione rapida e decisa potrebbe essere necessaria, dato che il mercato continua a evolversi.

L’interesse della Lazio per Okoli riflette una strategia più ampia volta a rafforzare la difesa con giocatori che offrano sia affidabilità immediata che potenziale a lungo termine. Con la sessione di calciomercato sempre in movimento, i prossimi mesi saranno decisivi per la Lazio, che cercherà di rimanere in vantaggio sulla concorrenza.