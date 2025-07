Calciomercato Lazio, Dalla Palma: «Sono molto preoccupato. Ecco cosa potrebbe succedere» - Lazio News 24

Lazio, Dalla Palma: «Mercato bloccato, attenzione a possibili cessioni eccellenti». La situazione

La situazione di mercato della Lazio continua a far discutere, soprattutto per via del blocco legato a questioni finanziarie. A fare il punto è stato il giornalista Alberto Dalla Palma, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, lanciando un campanello d’allarme in merito alla gestione delle operazioni estive e alle possibili cessioni.

Secondo Dalla Palma, la Lazio si trova in una fase di stallo che rischia di compromettere la preparazione in vista della nuova stagione. Il giornalista ha sottolineato come la rosa biancoceleste sia numericamente insufficiente per affrontare i prossimi mesi, soprattutto a dicembre, periodo in cui mancherà Boulaye Dia a causa della Coppa d’Africa. Una concomitanza scomoda, considerando anche gli impegni in Coppa Italia e un calendario fitto.

«Cedere Castellanos in questa fase – ha dichiarato – sarebbe un errore. Servirà un attaccante pronto per sostituire Dia. Dicembre sarà un mese cruciale per la Lazio, e bisognerà arrivarci con una rosa profonda e completa».

Dalla Palma ha poi analizzato l’aspetto più critico della situazione: il blocco del mercato in entrata. La Lazio, infatti, avrebbe bisogno di almeno due innesti di qualità, ma al momento resta ferma a causa della necessità di vendere prima di poter acquistare. La cessione di Tchaouna – continua il giornalista – non è sufficiente per sbloccare il mercato. E il rischio è che, con l’avvicinarsi della fine della sessione, qualche club possa approfittarne.

«Se non si riesce a sbloccare la situazione, temo che qualcuno possa piombare su giocatori importanti come Rovella, Gila o Guendouzi. La Lazio ha bisogno di cedere, ma anche di proteggere i suoi big».

In conclusione, la Lazio è chiamata a una risposta concreta sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il tempo stringe, e la società dovrà trovare soluzioni rapide per evitare di indebolire ulteriormente la rosa e compromettere la stagione ancora prima che inizi.