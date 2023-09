Calciomercato Lazio, Di Canio attacca: «A Sarri serviva altro. Castellanos? Ha fatto qualche partita in Liga». Così l’ex attaccante

Paolo Di Canio a Il Messaggero critica il calciomercato Lazio.

CASTELLANOS – Un giovane che ha fatto qualche partita nella Liga. Il club doveva comprare un centravanti pronto. Anche per investire sul futuro. Impegnato in campionato e in Champions, Sarri aveva bisogno di altro.