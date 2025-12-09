Calciomercato Lazio, destini incrociati per rinforzare la squadra a gennaio. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, destini incrociati in vista di gennaio. La situazione attuale

Nel Calciomercato Lazio di gennaio si intrecciano necessità tecniche, equilibri economici e una tensione latente tra società e allenatore. Dopo il botta e risposta tra Lotito e Sarri – con il presidente deciso a non indebolire la rosa e il tecnico fermo nel chiedere rinforzi – cresce l’attesa per il verdetto del 16 dicembre, data in cui si capirà se il mercato potrà effettivamente sbloccarsi.

Sarri ha già definito le priorità: servono una mezzala, un vice Zaccagni e un regista. Sul primo fronte il nome in cima alla lista resta Ilic, mentre per l’alternativa a Zaccagni la situazione appare più fluida. Il ruolo di regista rappresenta invece un’urgenza relativa, vista la disponibilità di Cataldi, il prossimo rientro di Rovella e la possibilità di adattare Basic in quella posizione. Tuttavia, l’analisi complessiva del Calciomercato Lazio rivela problemi più profondi, soprattutto nel reparto offensivo.

Taty Castellanos e Dia non stanno incidendo, mentre Noslin continua a essere utilizzato a intermittenza. Una nuova punta arriverà soltanto in caso di cessione di Castellanos, sempre che Lotito non fissi valutazioni troppo alte. Il nome di Insigne, accostato al ruolo di vice Zaccagni, rimane sospeso e legato a diversi incastri economici.

La questione più urgente riguarda però le fasce difensive. La necessità di un terzino sinistro è ormai improrogabile: Tavares non convince e Pellegrini non riesce a trovare continuità. Tuttavia, anche in questo caso, il via libera dipende dalla partenza del portoghese.

Neppure la fascia destra offre certezze maggiori. Marusic, storico punto fermo della squadra, è in bilico. Su richiesta di Sarri, il club ha riaperto i discorsi per il rinnovo, ma il montenegrino punta a un contratto biennale con opzione e cifre più alte rispetto all’estate, quando la firma sfumò all’ultimo.

Il Calciomercato Lazio si annuncia dunque complesso: tra esigenze tecniche e incastri finanziari, ogni mossa richiederà equilibrio, tempismo e decisioni coraggiose.

