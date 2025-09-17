Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Romagnoli dopo il derby? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: dopo il Derby si torna a parlare del rinnovo di Romagnoli. La situazione

In casa Lazio, l’attenzione è tutta rivolta al Derby contro la Roma, ma una volta archiviata la stracittadina, tornerà centrale una delle questioni più delicate del momento: il rinnovo di Alessio Romagnoli. Il difensore, simbolo della retroguardia biancoceleste, è uno dei protagonisti assoluti della stagione, ma anche una delle priorità sul tavolo del Calciomercato Lazio.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è previsto a breve un incontro tra gli agenti del giocatore e il presidente Claudio Lotito. Oggetto della discussione sarà l’adeguamento di contratto promesso già due stagioni fa, nel caso di qualificazione alla Champions League. Un traguardo che la Lazio ha effettivamente centrato, ma che finora non ha portato agli sviluppi attesi sul piano contrattuale.

Romagnoli, attualmente legato al club fino al 2027, percepisce uno degli ingaggi più elevati della rosa. Nonostante ciò, sarebbe disposto a spalmare l’attuale stipendio pur di ottenere un prolungamento contrattuale che lo leghi a lungo termine al progetto biancoceleste. Una mossa che dimostra l’attaccamento del calciatore alla maglia e la sua volontà di continuare a essere un punto fermo del reparto difensivo anche nei prossimi anni.

Il Calciomercato Lazio si muove quindi anche sul fronte interno, cercando di blindare i propri leader in vista delle prossime stagioni. Tuttavia, come specifica il quotidiano romano, anche in caso di accordo imminente, nessun annuncio potrà essere ufficializzato prima di gennaio. I vincoli regolamentari impediscono qualsiasi formalizzazione prima dell’apertura della prossima finestra di mercato.

L’obiettivo della dirigenza è quello di mantenere intatto il nucleo portante della squadra, soprattutto considerando l’interesse crescente di diversi club per i gioielli biancocelesti. Romagnoli, con la sua esperienza e il suo rendimento costante, rappresenta un elemento chiave sia dentro che fuori dal campo.

Il calciomercato della Lazio, dunque, non si limita a inseguire nuovi profili in entrata, ma lavora anche per consolidare quelli già presenti. Il possibile rinnovo di Romagnoli sarà uno dei dossier più caldi dei prossimi mesi, simbolo di un progetto che punta a continuità e solidità.