Calciomercato Lazio, prosegue il derby milanese per Gila! Tare prova ad anticipare i nerazzurri già a gennaio, ma la resistenza biancoceleste può complicare i piani

Calciomercato Lazio, prosegue il derby milanese per Gila! Tare prova ad anticipare i nerazzurri già a gennaio, ma c’è resistenza

Il calciomercato di gennaio si arricchisce di un nuovo capitolo del derby della Madonnina, questa volta lontano dal campo e tutto giocato sulle scrivanie. Al centro della contesa c’è Mario Gila, difensore della Lazio diventato uno dei profili più ambiti per rinforzare le retroguardie di Milan e Inter.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, il direttore sportivo rossonero Igli Tare avrebbe deciso di rompere gli indugi, muovendosi in prima persona per provare a scombinare i piani dei nerazzurri.

La strategia del Milan: anticipo su giugno

L’Inter, da tempo sulle tracce del centrale spagnolo, avrebbe impostato un lavoro più paziente, pensando a un’operazione rinviata alla prossima estate. Il Milan, invece, ha fretta. Tare ha contattato l’entourage di Gila già la scorsa settimana, con l’obiettivo di accorciare i tempi e tentare un affondo immediato per portarlo a Milanello già in questa sessione invernale.

La trattativa, però, si presenta tutt’altro che semplice. Da un lato c’è la forte resistenza della Lazio, che non vorrebbe privarsi di un titolare a stagione in corso, soprattutto in una fase delicata del campionato. Dall’altro pesa il cosiddetto “fattore Tare”: i rapporti non idilliaci con Angelo Fabiani, attuale dirigente biancoceleste, nati al momento dell’addio dell’ex DS alla Lazio. Un elemento che, in casa capitolina, potrebbe spingere a preferire una cessione all’estero o comunque lontano da Milano.

Un rinforzo ideale per Allegri

Dal punto di vista tecnico, Massimiliano Allegri vede in Gila il profilo ideale per completare la difesa rossonera. Il centrale spagnolo, rapido e abile nella lettura delle situazioni, si integrerebbe bene accanto a Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic, garantendo profondità e affidabilità in vista del rush finale verso lo scudetto 2026.

La Lazio osserva e prende tempo, consapevole di avere tra le mani uno dei difensori più richiesti del mercato italiano. Il derby Milan-Inter per Gila è appena iniziato, ma l’esito resta tutt’altro che scontato.