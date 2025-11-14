Calciomercato Lazio, Dele-Bashiru è un dilemma per i biancocelesti: dopo l’infortunio tagliato fuori dalla lista per l’emergenza, adesso può anche partire

Calciomercato Lazio, Dele-Bashiru è un dilemma per i biancocelesti: il centrocampista finito ai margini dopo l’infortunio. Ora può partire

La Lazio è alle prese con diverse questioni delicate in vista della riapertura del mercato di gennaio. Non solo i tre tagli già previsti, ma anche la posizione di Tavares e la gestione di Dele-Bashiru sono al centro dei pensieri di Maurizio Sarri. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste ha già deciso di tagliare Dele-Bashiru per infortunio, favorendo il reintegro in rosa di Basic, che era finito ai margini del progetto.

Per il centrocampista nigeriano, però, ci sono ancora possibilità di rientro, ma Sarri ha chiarito che il suo posto in squadra potrà essere recuperato solo se un altro giocatore verrà ceduto. L’idea di invertire la scelta, tenendo insieme i due, non è percorribile.

Dele-Bashiru e Belahyane: possibili sacrifici a gennaio

Per quanto riguarda Dele-Bashiru, il centrocampista ha risolto i problemi fisici che lo avevano tenuto fuori per più di un mese. Ora, dopo aver recuperato, il giocatore è pronto a tornare in campo, ma la sua convocazione per la Coppa d’Africa è a rischio. Ha già saltato due convocazioni con il Senegal, e le sue possibilità dipendono dalle scelte di Sarri, che potrebbe decidere di reintegrarlo o lasciarlo fuori fino a gennaio, quando i cambi nel mercato saranno liberi.

Il club biancoceleste potrebbe anche decidere di cederlo in inverno, ma l’allenatore potrebbe scegliere di fare spazio a un altro calciatore. Tra Dele-Bashiru e Belahyane, la Lazio ha intenzione di cedere solo uno dei due, con l’obiettivo di fare un acquisto in un ruolo che ritiene più urgente. Se Belahyane dovesse essere escluso dalla lista, la sua cessione non sarebbe più possibile a gennaio.

Con la pausa natalizia alle porte, Sarri e la dirigenza biancoceleste sono chiamati a prendere decisioni cruciali, in modo da ottimizzare la rosa e prepararsi per la seconda parte di stagione.

