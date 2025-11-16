Calciomercato Lazio, definito il piano per gennaio: tre rinforzi e tre cessioni. Sarri detta le priorità sul mercato. Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, definito il piano per gennaio: obiettivi chiari in difesa, centrocampo e attacco per la sessione invernale. Gli aggiornamenti

Nel summit andato in scena a Formello, Maurizio Sarri è riuscito a trovare un’intesa con la società sul piano dei movimenti da effettuare nel mercato di gennaio. L’accordo prevede tre rinforzi, a fronte di tre cessioni, con la possibilità di ulteriori operazioni in entrata se dovessero emergere nuove uscite nelle prossime settimane.

Difesa: dipende tutto da Tavares

Come riportato da Il Messaggero, in difesa restano due le opzioni sul tavolo: Martín del Genoa e Kike Salas, jolly difensivo del Siviglia. Entrambi i profili piacciono a Sarri, ma ogni trattativa dipende dal futuro di Nuno Tavares. Per il portoghese, infatti, la Lazio ascolterà eventuali offerte e solo un’uscita aprirebbe la strada a un nuovo innesto nel reparto arretrato.

Centro campo: Ilic sempre in lista, Mainoo il sogno

In mezzo al campo, oltre al solito nome di Ivan Ilic, apprezzato da Sarri da tempo, spunta anche quello di Kobbie Mainoo del Manchester United, talento classe 2005. L’operazione, però, è complicata e potrebbe sbloccarsi solo in caso di partenze. Al momento, la mancanza di offerte concrete per Belahyane e Dele-Bashiru rischia di rallentare qualsiasi tentativo di avvicinamento ai due obiettivi.

Attacco: il sogno è Oyarzabal, ma serve una grande cessione

Il desiderio più ambizioso di Sarri riguarda l’attacco: Mikel Oyarzabal, stella della Real Sociedad e giocatore ideale per il suo sistema di gioco. Per provarci, però, la Lazio dovrà prima piazzare Noslin e soprattutto effettuare un sacrificio importante.

Il principale indiziato è Taty Castellanos, valutato 30 milioni. Una cessione pesante, che richiederebbe un nuovo incontro tra Sarri, il ds Fabiani e il presidente Lotito per valutare pro e contro dell’operazione.

Un piano chiaro, ma serve fluidità sul mercato

La Lazio ha dunque tracciato una linea precisa per il mercato di gennaio: tre entrate e tre uscite, con margini di manovra legati alle offerte in arrivo. Sarri attende rinforzi specifici e funzionali, mentre la società dovrà essere abile nel creare spazio economico e tecnico per realizzare il piano concordato.

