Calciomercato Lazio, rinviata la decisione sui biancocelesti: ecco la nuova data entro cui dovrebbe arrivare la scelta definitiva

Calciomercato Lazio, Lotito resta in attesa. La decisione definitiva, a meno di clamorosi colpi di scena, è attesa entro il 20 dicembre. Le ultime

Con l’avvicinarsi della sessione invernale, il tema del calciomercato della Lazio è sempre più centrale, ma la società biancoceleste si trova ancora nell’incertezza più totale rispetto ai margini operativi con cui potrà muoversi a gennaio. Nonostante inizialmente fosse circolata l’idea che il 16 dicembre rappresentasse la data decisiva per conoscere l’esito delle valutazioni economico-finanziarie, la realtà è molto diversa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la nuova Commissione di controllo non ha mai indicato ufficialmente un giorno preciso per la conclusione delle sue analisi sui bilanci dei club di Serie A, rendendo così il quadro sul calciomercato della Lazio ancora più nebuloso.

L’unico punto fermo, al momento, è che un responso dovrà necessariamente arrivare prima dell’apertura ufficiale del calciomercato, poiché senza un quadro economico chiaro la Lazio non potrà definire con precisione quali operazioni tentare. L’origine della famosa scadenza del 16 dicembre sembra risalire a un’intervista rilasciata il 10 ottobre dal presidente della Commissione, Massimiliano Atelli, il quale dichiarò che, una volta ricevuta la documentazione, il gruppo di lavoro avrebbe dato riscontro “intorno alla metà di dicembre”. Un’indicazione generica, che nel tempo è stata interpretata come una data tassativa, contribuendo a generare un’attesa che ora appare ingiustificata.

Dietro le quinte, però, il lavoro è imponente. La nuova struttura sta esaminando con grande dettaglio tutti i bilanci, anche grazie al supporto di alcuni ex collaboratori della Covisoc. La mole di documenti da analizzare è tale che l’ultima riunione utile per tracciare un quadro completo della situazione delle società di Serie A è prevista soltanto per il 20 dicembre. Solo dopo questo incontro, gli atti verranno trasmessi alla Figc, che avrà il compito di comunicare i verdetti finali e stabilire i margini effettivi entro cui ogni club potrà operare.

Per il calciomercato della Lazio, dunque, l’attesa si prolunga. La società biancoceleste dovrà pazientare ancora qualche giorno prima di capire quali strategie adottare in una finestra che, con tutta probabilità, si confermerà low cost e a saldo zero. Senza certezze sui vincoli finanziari, è difficile prevedere se la dirigenza potrà tentare qualche investimento o se dovrà concentrarsi unicamente su prestiti e operazioni a costo ridotto. Quel che è certo è che il calciomercato della Lazio dipenderà in larga parte dalle decisioni della Commissione, rendendo queste ore di attesa determinanti per la definizione dell’intero mese di gennaio.