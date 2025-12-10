Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! L’attaccante del Betis possibile rinforzo: le sue caratteristiche sono adatte a Sarri?

Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! Il Messaggero fa il nome del colombiano come possibile rinforzo per Sarri

La Lazio continua a esplorare le opportunità di mercato in vista di gennaio. La società sta vagliando diversi profili da sottoporre a Maurizio Sarri, che ha ribadito di non aver richiesto nomi specifici ma ruoli e caratteristiche precise per alzare il livello del reparto offensivo.

Tra le opzioni più intriganti individuate dal club, come riportato da Il Messaggero, spicca quella di Juan Camilo Hernández Suárez, detto “Cucho”, attaccante colombiano classe 1999 del Betis Siviglia.

Cucho è un centravanti tecnico, agile, rapido nel breve e dotato di un’ottima qualità nel calciare. Un profilo diverso dagli attaccanti attualmente in rosa, capace di svariare su tutto il fronte offensivo e creare superiorità numerica. La sua stagione fin qui parla chiaro: 7 gol e 2 assist in 18 presenze tra Liga ed Europa League, numeri che confermano un rendimento in costante crescita.

La carriera del colombiano è stata un percorso graduale. Dopo essersi formato nel Deportivo Pereira, è passato tra Spagna e Inghilterra, vestendo le maglie di Granada, Huesca, Maiorca, Getafe e Watford. Una lunga gavetta culminata nel trasferimento in MLS, dove il talento di Cucho è esploso definitivamente.

Con il Columbus Crew ha vissuto due stagioni da protagonista assoluto: 58 gol e 26 assist in 94 presenze tra il 2022 e il 2024, vincendo la MLS Cup 2023 e la Leagues Cup 2024, entrambe decise anche da una sua rete in finale contro il Los Angeles FC. Numeri da vero leader offensivo, che hanno convinto il Betis a riportarlo in Europa lo scorso febbraio.

