Calciomercato Lazio, continua a far polemica la situazione legata a Gigot. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il caso Gigot blocca uscite e pesa sul monte ingaggi

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi tra strategie di costruzione e necessità di alleggerire il monte ingaggi. In questo contesto, il nome di Samuel Gigot è tornato d’attualità, ma non per motivi tecnici o di mercato in entrata. Il difensore francese, infatti, è attualmente fermo per infortunio e la sua situazione rappresenta un ostacolo imprevisto per la società biancoceleste.

Reduce da una visita specialistica in Francia, Gigot è rientrato a Roma nelle ultime ore. A breve dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia, con data ancora da definire, ma l’operazione dovrebbe svolgersi proprio in territorio francese. Il problema fisico è serio e richiederà un lungo percorso di recupero, che il giocatore seguirà individualmente a Formello, senza prendere parte alle sedute con il resto della squadra.

Dal punto di vista tecnico, il difensore non rientra più nei piani dell’allenatore, e questo complica ulteriormente la situazione. Solamente un anno fa era stato acquistato con buone aspettative, ma oggi il suo status è cambiato radicalmente. L’infortunio e la conseguente indisponibilità hanno di fatto bloccato ogni possibile trattativa in uscita, impedendo alla Lazio di trovare una nuova sistemazione per il calciatore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il caso Gigot rappresenta un problema anche sul fronte economico, poiché il suo stipendio continua a pesare sul bilancio del club senza offrire un apporto reale in campo. In un momento in cui la Lazio avrebbe bisogno di liberare spazio salariale per eventuali innesti nella sessione invernale, questa situazione si trasforma in una zavorra imprevista.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, l’obiettivo è ora duplice: da un lato pianificare nuovi acquisti mirati per rinforzare la rosa, dall’altro cercare soluzioni per sbloccare le uscite, operazione che al momento appare complicata proprio per casi come quello di Gigot.

La società resta alla finestra, in attesa di conoscere tempi certi per l’intervento e per il recupero. Solo successivamente si potrà valutare un eventuale reintegro o una nuova strategia per una cessione, forse nella prossima estate. Intanto, il Calciomercato della Lazio deve fare i conti anche con gli imprevisti.