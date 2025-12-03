Calciomercato Lazio, conferme e cessioni a sorpresa che potrebbe sorprendere tutti! La situazione non lascia dubbi

Calciomercato Lazio: Dele-Bashiru tra conferme e possibili cessioni. La situazione non lascia dubbi

Fisayo Dele-Bashiru torna a essere protagonista del calciomercato Lazio. Il centrocampista nigeriano è rientrato in campo nel secondo tempo della sfida contro il Milan, una presenza resa necessaria dalla defezione di Cataldi. Tuttavia, il suo ritorno in lista non cambia il giudizio di Maurizio Sarri, che continua a non considerarlo centrale nel progetto tecnico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il centrocampista potrebbe finire tra i nomi in uscita già nella prossima finestra di gennaio.

Nonostante l’interesse del tecnico, il direttore sportivo Mauro Fabiani sarebbe più propenso a trattenere Dele-Bashiru, convinto che il giocatore possa ancora dare il suo contributo alla squadra. Il dilemma tra cessione e conferma resta aperto, e diventerà uno dei nodi cruciali del calciomercato Lazio nei prossimi giorni.

In parallelo, Sarri ha già delineato le esigenze per rinforzare la rosa biancoceleste. Il tecnico chiede tre-quattro innesti mirati, capaci di elevare il livello complessivo della squadra e avvicinarla al tipo di gioco che vuole proporre. L’obiettivo è colmare lacune sia a centrocampo sia sulle fasce offensive, aumentando qualità e quantità in vista della seconda parte della stagione.

Il calciomercato Lazio, quindi, si annuncia intenso, con una doppia operazione: gestire eventuali partenze, come quella di Dele-Bashiru, e al contempo programmare arrivi funzionali al progetto tecnico di Sarri. La società vuole muoversi con attenzione, bilanciando esigenze economiche e sportive, ma senza perdere tempo: l’allenatore ha bisogno di strumenti concreti per rendere la squadra competitiva in campionato e nelle competizioni europee.

In definitiva, il futuro di Dele-Bashiru resta incerto, ma il suo nome è già centrale nei discorsi tra dirigenza e tecnico. Tra conferme e possibili partenze, il calciomercato Lazio di gennaio sarà decisivo per delineare la squadra biancoceleste che affronterà la seconda metà della stagione.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO