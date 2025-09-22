Calciomercato Lazio, aumentano le speranze di vedere Insigne con la maglia biancoceleste. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Insigne spera ancora: attende una chiamata da Lotito

Il calciomercato Lazio potrebbe regalare un colpo a sorpresa nei prossimi mesi: si tratta di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli attualmente ai margini del progetto del Toronto FC. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fantasista partenopeo resta in attesa di una possibile chiamata dalla Lazio, desideroso di tornare in Italia e, soprattutto, di ricongiungersi con Maurizio Sarri, allenatore con cui ha vissuto una delle fasi migliori della sua carriera.

Insigne, dopo aver rifiutato le proposte arrivate da Parma e Sassuolo, considera la Lazio la destinazione ideale per rilanciarsi in Serie A. Il gradimento da parte di Sarri c’è, il tecnico toscano non si opporrebbe affatto a un suo arrivo, anzi lo accoglierebbe volentieri nel suo sistema di gioco. Più cauti, invece, i vertici societari: sia Fabiani, direttore sportivo, sia Claudio Lotito sembrano mantenere un atteggiamento più freddo nei confronti dell’operazione.

Nonostante ciò, Insigne continua a sperare. Dal suo punto di vista, la porta con la Lazio non è del tutto chiusa, anche se il tempo scorre e le possibilità si riducono. Il giocatore sarebbe disposto ad attendere fino alla sessione invernale di calciomercato, pronta a gennaio 2026, pur di cogliere l’opportunità di tornare in Serie A con la maglia biancoceleste. Si sta allenando per farsi trovare pronto, nel caso arrivasse la tanto attesa chiamata.

Dal punto di vista economico, l’operazione richiederebbe inevitabilmente un sacrificio da parte del calciatore, che dovrebbe abbassare le sue richieste di ingaggio per adattarsi ai parametri della Lazio. Tuttavia, la volontà del giocatore di tornare a lavorare con Sarri potrebbe favorire una trattativa “romantica” più che economica.

Nel frattempo, il calciomercato Lazio resta vigile su altri fronti, ma il nome di Insigne continua a galleggiare tra i corridoi di Formello. L’esperienza, la tecnica e la conoscenza del sistema di Sarri rendono Insigne una possibile risorsa, anche se al momento nulla è concreto.

Tutto dipenderà dalle scelte della società e dalla disponibilità di Lotito a scommettere su un profilo dal passato importante ma con qualche incognita. Il mercato è chiuso, ma le strategie si costruiscono ora. E Insigne, per il calciomercato Lazio, resta un’idea che potrebbe tornare attuale.