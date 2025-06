Calciomercato Lazio, Pio Esposito piace a mezza Serie A. Ecco chi sono le concorrenti per il centravanti dell’Inter

Calciomercato Lazio: Pio Esposito ha attirato l’interesse di diversi club. Sono molte le pretendenti

Dopo una stagione da assoluto protagonista in Serie B, in cui ha collezionato ben 19 gol, Francesco Pio Esposito ha attirato su di sé i riflettori di tutta Italia. Con l’apertura del calciomercato, il classe 2005 ha fatto ritorno all’Inter, squadra in cui è cresciuto e con cui parteciperà all’imminente Mondiale per Club. Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, la volontà dei nerazzurri sembra essere quella di mandarlo un anno in prestito in qualche squadra di Serie A, in cui può trovare più spazio per crescere.

Stando alle ultime indiscrezioni giunte dal Corriere di Bologna, ci sarebbero diverse squadre interessate oltre alla Lazio. Infatti, spuntano i nomi di Genoa, Parma e Bologna. I felsinei cercheranno di convincere Marotta con una trattativa simile a quella utilizzata per Fabbian: un prestito biennale con diritto di recompra per i vice-campioni d’Europa.