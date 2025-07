Chiesa-Lazio, sogno che rimarrà tale? Quella rivale è pronta a fare sul serio e beffare i biancocelesti - Lazio News 24

Chiesa-Lazio, sogno sfumato? Spunta il Napoli come possibile destinazione. La situazione

La suggestione Chiesa-Lazio, che nelle scorse settimane aveva alimentato l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti, sembra oggi destinata a rimanere soltanto un’ipotesi mai realmente decollata. L’esterno offensivo, reduce da una stagione complicata con la maglia della Juventus, era stato accostato alla Lazio più come possibilità tattica gradita a Maurizio Sarri che come obiettivo concreto di mercato.

Complice il blocco imposto al mercato in entrata della Lazio, la pista Chiesa-Lazio non si è mai realmente scaldata. Tuttavia, il profilo del classe ’97 restava ideale per il sistema di gioco del tecnico toscano, che apprezza giocatori capaci di creare superiorità numerica e incidere nelle transizioni offensive. In un contesto diverso, con una maggiore libertà operativa sul mercato, Sarri avrebbe sicuramente spinto per provare a riportare Federico Chiesa a Roma, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ma mentre la Lazio è costretta a una fase di attesa, un altro club italiano ha deciso di muoversi con decisione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli è piombato su Chiesa con grande interesse. Il club partenopeo, che sta valutando anche l’arrivo di Ndoye dal Bologna, potrebbe virare con decisione sull’ex viola nel caso in cui la trattativa per lo svizzero dovesse arenarsi. In tal senso, Chiesa rappresenta un’alternativa di grande spessore, con il vantaggio di essere già pronto per incidere in Serie A.

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, conosce bene le qualità di Chiesa e lo considera un potenziale rinforzo di primissimo livello per l’attacco azzurro. L’eventuale approdo a Napoli allontanerebbe dunque definitivamente ogni residua speranza legata alla possibilità di un asse Chiesa-Lazio, che oggi appare più come un rimpianto che una vera trattativa.

Resta il fatto che, in una sessione di mercato così complicata per la Lazio, l’idea Chiesa-Lazio aveva acceso le fantasie di una tifoseria desiderosa di colpi importanti. Ma a meno di clamorosi ribaltoni, il futuro dell’ex juventino sembra destinato a prendere un’altra direzione, con il Napoli pronto ad approfittarne.