Fares, nessuna offerta per per l’algerino. Kamenovic ai saluti

A gennaio la Lazio penserà a fare cassa con alcuni cessioni. Occhi in particolar modo su Fares e Kamenovic

A gennaio la Lazio penserà a fare cassa con alcuni cessioni. Occhi in particolar modo su Fares e Kamenovic, mai utilizzati da Sarri. E se il serbo è un passo dallo Sparta Praga, la situazione dell’algerino appare più complicata.

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, per lui al momento non ci sarebbero offerte. Molto si lega a uno stiramento che l’ex Spal si è procurato in allenamento, che lo costringerà ai box fino a metà gennaio. Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato ad Atalanta e Bologna, ma al momento tutto sembra fermo.