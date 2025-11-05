 Calciomercato Lazio, Sarri ha deciso i calciatori che non fanno più parte del progetto: presto l'incontro con Fabiani per definire la strategia
Calciomercato Lazio, Sarri ha deciso i calciatori che non fanno più parte del progetto: pronto l'incontro con Fabiani per definire la strategia

Calciomercato Lazio, Sarri ha deciso i calciatori che non fanno più parte del progetto: presto l’incontro con Fabiani per definire la strategia

4 ore ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Calciomercato Lazio, Sarri prepara la rivoluzione: quattro giocatori verso l’addio. Il tecnico dei biancocelesti ha deciso la strategia da adottare.

Durante la prossima sosta per le nazionali, il calciomercato della Lazio entrerà nel vivo. È infatti previsto un incontro tra il direttore sportivo Fabiani e il tecnico Maurizio Sarri, in cui verranno pianificate le strategie in vista della finestra invernale. Dopo i primi mesi di campionato, il “Comandante” ha le idee chiare: serve sfoltire la rosa e liberarsi di chi non ha convinto, per poter intervenire con innesti mirati nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri avrebbe già individuato quattro nomi in bilico: Dele-Bashiru, Belahyane, Tavares e Noslin. Tutti e quattro sono arrivati nell’ultima stagione – tre in estate e uno a gennaio – ma nessuno di loro è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto biancoceleste.

I giocatori in uscita

Il primo della lista, Dele-Bashiru, è finito addirittura fuori dalla lista dei convocabili per la Serie A. Un segnale evidente di come Sarri non lo ritenga parte integrante del progetto tecnico. Belahyane, invece, dopo il derby di Roma è praticamente scomparso dalle rotazioni: oggi è indietro nelle gerarchie persino rispetto a Basic, e il suo futuro nella capitale appare segnato.

Anche Tavares non ha mai convinto del tutto il tecnico toscano. L’esterno, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a garantire né l’equilibrio difensivo né la spinta offensiva richiesta dal sistema di gioco di Sarri. Discorso simile per Noslin, che ha mostrato grande disponibilità ma non ha mai inciso realmente. La mancanza di un ruolo definito e di continuità lo ha relegato ai margini della squadra.

Strategie per gennaio

Il calciomercato della Lazio di gennaio sarà quindi orientato verso le cessioni, ma anche alla ricerca di profili più funzionali alle idee di Sarri. L’obiettivo del tecnico è snellire la rosa, puntando su giocatori in grado di garantire qualità, intensità e affidabilità. Liberarsi di alcuni esuberi permetterebbe inoltre di liberare spazio salariale e risorse per eventuali rinforzi, in particolare a centrocampo e sugli esterni.

Il summit tra Fabiani e Sarri sarà decisivo per delineare le prossime mosse del calciomercato della Lazio. La società vuole accontentare il suo allenatore, ma senza compromettere l’equilibrio economico del club: la parola d’ordine sarà razionalità, con l’obiettivo di rendere la rosa più competitiva e più “sarriana” possibile.

