Calciomercato Lazio, si va verso una rivoluzione a gennaio: cinque giocatori con le valigie pronte. Ecco di chi si tratta

Calciomercato Lazio: cinque giocatori verso l’addio, Sarri prepara la rivoluzione di gennaio. Il tecnico biancoceleste vuole una squadra differente.

Il calciomercato Lazio si preannuncia movimentato. A un anno di distanza, in casa biancoceleste è cambiato tutto: nuovo allenatore, nuove idee e un gruppo da ricostruire. L’arrivo di Maurizio Sarri, subentrato a Baroni, ha segnato una svolta importante sia sul piano tattico che nella gestione della rosa. Molti giocatori che nella passata stagione avevano avuto un ruolo di primo piano ora si ritrovano ai margini del progetto tecnico e potrebbero lasciare Formello già a gennaio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono cinque i calciatori in bilico destinati a essere protagonisti del prossimo calciomercato della Lazio: Mandas, Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru e Noslin. Le loro cessioni potrebbero sbloccare il mercato in entrata e consentire al club di intervenire in ruoli chiave, in particolare a centrocampo e sulle corsie esterne.

Tra questi, Belahyane è il caso più emblematico. Arrivato durante il mercato invernale, non ha convinto Sarri nel ruolo di mezz’ala. Il suo impiego è stato minimo e nelle ultime quattro partite non è mai sceso in campo, restando stabilmente in panchina nonostante l’emergenza in mediana. La sua partenza a gennaio sembra ormai probabile, con diverse squadre francesi interessate al suo profilo.

Diversa ma ugualmente complicata la situazione di Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano, titolare nelle prime giornate, è stato poi escluso dalla lista dopo l’infortunio rimediato nel derby. Con Baroni aveva chiuso la scorsa stagione con 29 presenze e 5 gol, ma sotto Sarri il suo rendimento è calato drasticamente. Ora punta a recuperare la forma per ottenere la convocazione con la Nigeria in vista della Coppa d’Africa.

Anche Mandas, che nella scorsa primavera era il portiere titolare, potrebbe partire. Con il ritorno di Provedel tra i pali, le gerarchie sono cambiate e il giovane greco rappresenta una sicura plusvalenza: acquistato per un milione dall’Ofi Creta, ha estimatori in Serie A e in Bundesliga.

Capitolo Tavares: il terzino, legato anche all’Arsenal che detiene il 35% sulla rivendita, ha totalizzato 464 minuti ma è ben lontano dal giocatore che un anno fa firmava assist a raffica. Infine, Noslin resta un oggetto misterioso, ancora alla ricerca di spazio e continuità.

Il calciomercato Lazio di gennaio, dunque, si prospetta strategico. Le uscite di questi cinque elementi potrebbero finanziare nuovi innesti e consentire a Sarri di modellare una squadra più compatibile con le sue idee di gioco.