Calciomercato Lazio, il ‘piccolo’ Milinkovic per Sarri? La dirigenza biancoceleste segue da vicino un centrocampista di talento e di prospettiva

Calciomercato Lazio: nuovi obiettivi a centrocampo per gennaio. Nel mirino dei biancocelesti è finito anche Hjertø-Dahl. Le ultime

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo mentre il club biancoceleste attende di capire con precisione quali saranno i margini operativi nella sessione invernale. L’intenzione della dirigenza è chiara: regalare un rinforzo di qualità a centrocampo, reparto che negli ultimi mesi ha mostrato la necessità di maggiore profondità e alternative. Inizialmente, la Lazio aveva rivolto le proprie attenzioni su Ivan Ilić, centrocampista del Torino e vecchio pallino di Maurizio Sarri. Il tecnico lo aveva indicato più volte come profilo ideale per completare la rosa, grazie alla sua capacità di cucire il gioco e garantire equilibrio. Tuttavia, il grave infortunio rimediato dal giocatore durante gli impegni con la Nazionale ha costretto il club capitolino a rivedere i propri piani.

Mainoo il sogno, ma la trattativa è complicata

Tra le idee emerse nelle ultime ore nel panorama del calciomercato della Lazio c’è quella che porta a Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United. Classe 2005, dinamico, estremamente tecnico e con ottime prospettive di crescita, Mainoo rappresenterebbe un investimento di valore immediato e futuro. Tuttavia, l’operazione appare complessa: il Manchester United valuta il suo cartellino almeno 45 milioni di euro, cifra fuori portata per la Lazio in questa fase. Per questo motivo, l’unica pista realmente percorribile sarebbe quella di un prestito, magari con un diritto di riscatto da discutere. Al momento, però, non si registrano aperture concrete da parte del club inglese.

Hjertø-Dahl, la pista più accessibile

Con l’obiettivo di trovare un rinforzo sostenibile dal punto di vista economico, il calciomercato della Lazio guarda ora con crescente interesse a Jens Hjertø-Dahl del Tromsø. Il classe 2005 norvegese, alto 194 centimetri, abbina fisicità e qualità tecniche non comuni per la sua età. Le sue caratteristiche ricordano a molti un giovane Sergej Milinković-Savić, paragone che ha contribuito ad accendere l’attenzione degli osservatori biancocelesti. Ciò che rende ancora più intrigante la pista è il costo relativamente contenuto del giocatore rispetto ad altri obiettivi, anche se non mancano le insidie: su Hjertø-Dahl ci sono infatti diverse squadre di Premier League, pronte a sfruttare il suo enorme potenziale.

Prossime mosse

Le prossime settimane saranno decisive per capire come il calciomercato della Lazio evolverà e quale profilo verrà scelto per rinforzare il centrocampo. La dirigenza continua a valutare opzioni e costi, con l’obiettivo di consegnare a Sarri un elemento giovane, dinamico e funzionale al progetto tecnico. La caccia al nuovo centrocampista è ufficialmente iniziata.