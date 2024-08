Calciomercato Lazio, possibile cessione a SORPRESA! CLAMOROSA novità, cosa succede

Calciomercato Lazio, possibile cessione a sorpresa per Danilo Cataldi: il centrocampista piace molto alla Fiorentina

Come riportato da Il Messaggero, nel calciomercato Lazio potrebbe esserci una cessione eccellente entro la fine dell’attuale sessione estiva.

La Fiorentina pensa a Danilo Cataldi della Lazio per il centrocampo. Il calciatore è gestito da Giuseppe Riso che sta cercando una sistemazione per il suo assistito. Anche il Torino sul calciatore. Prossimi 8 giorni decisivi per capire se l’italiano resterà alla corte di Baroni o lascerà Formello.