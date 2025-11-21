Calciomercato Lazio, prosegue il casting per il centrocampo. Fabiani ha messo diversi giocatori nel mirino. Il punto!

Calciomercato Lazio, prosegue il casting per il ruolo di mediano in casa biancoceleste. Ci sono diversi nomi sulla lista di Fabiani

Con l’avvicinarsi della sessione invernale, il calciomercato della Lazio entra nel vivo, ma le prospettive non sono semplici. Maurizio Sarri attende segnali concreti dalla società, consapevole però che ogni possibile operazione in entrata dipenderà necessariamente da quelle in uscita. In altre parole, senza cessioni non ci sarà margine economico per rinforzare la rosa: un mercato “a saldo zero” che impone prudenza, metodo e capacità di cogliere opportunità low cost ma funzionali al progetto biancoceleste.

In questo scenario, la Lazio continua a monitorare profili utili a rafforzare soprattutto il centrocampo, reparto che più di tutti necessita di nuova linfa per avvicinarsi all’idea di gioco di Sarri. Nelle ultime ore è riemerso con forza il nome di Nicolò Fagioli, regista che alla Fiorentina ha trovato pochissimo spazio e che potrebbe rappresentare un’occasione interessante. Più solida è invece la pista che porta a Ivan Ilić del Torino, già valutato nelle scorse settimane e ritenuto adatto per dinamismo e qualità tecnica.

Il calciomercato della Lazio non si limita tuttavia a questi due nomi. Come riportato da Il Tempo, la dirigenza biancoceleste sta sondando altri profili interni alla Serie A. Più complessi, quasi proibitivi, i sogni chiamati Zieliński e Frattesi, entrambi apprezzatissimi da Sarri ma sostanzialmente fuori portata dal punto di vista economico. Più concreta – almeno sul piano della disponibilità del giocatore – la pista che conduce ad Andy Diouf: l’ex Lens sta trovando poco spazio nell’Inter, anche se i nerazzurri hanno investito molto su di lui e difficilmente apriranno alla cessione senza garanzie.

Un altro nome intrigante è quello di Mario Pašalić. Il croato, fresco di rinnovo con l’Atalanta, potrebbe scivolare nelle gerarchie con l’arrivo di Palladino e diventare un’opportunità, anche se la trattativa resta tutt’altro che semplice. Da Torino a Bergamo fino a Milano e Firenze, il cerchio si chiude con un profilo giovane e affamato: Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus, appena 7 minuti in stagione, gradirebbe il trasferimento e potrebbe partire in prestito, rappresentando così un’operazione in linea con le necessità della Lazio.

A incidere sulle strategie del calciomercato della Lazio è anche la situazione legata a Matteo Guendouzi. Il francese ha diversi estimatori, e nelle ultime settimane il Sunderland si è mosso con decisione. Sarri non si opporrebbe alla cessione, ma solo a patto di ottenere un sostituto all’altezza. Qualora Guendouzi lasciasse la Capitale, un solo innesto in mediana potrebbe non bastare per mantenere competitiva la squadra.

Il mercato è in fermento, e per la Lazio sta iniziando il momento delle scelte decisive.