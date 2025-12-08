Calciomercato Lazio, Castellanos lascerà o rimarrà in casa biancoceleste? Spunta una nuova idea

Calciomercato Lazio, Castellanos lascerà la squadra biancoceleste? La situazione è abbastanza chiara per il centravanti

Nel Calciomercato Lazio si prepara un gennaio particolarmente delicato. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma ormai la direzione sembra chiara: il club biancoceleste potrà operare soltanto a saldo zero. Prima di pensare a nuovi innesti – con Maurizio Sarri che continua a spingere per l’arrivo di un centrocampista capace di alzare il livello qualitativo – la società dovrà necessariamente cedere. L’obiettivo è generare plusvalenze utili per sbloccare lo spazio necessario alle operazioni in entrata.

In questo scenario uno dei nomi più discussi del Calciomercato Lazio è quello di Valentín “Taty” Castellanos. L’attaccante argentino, arrivato la scorsa estate con grandi aspettative, ha già attirato l’interesse di diverse squadre, sia in Europa sia oltreoceano. La sua eventuale partenza non è più un tabù: Castellanos, infatti, rientra tra i profili che potrebbero garantire un’immediata plusvalenza insieme a Isaksen, Guendouzi e Gila.

La sensazione, alimentata anche dalle recenti indiscrezioni de Il Messaggero, è che Castellanos non sia completamente al centro del progetto tecnico di Sarri. Nonostante il suo impegno e la professionalità, il feeling calcistico con il tecnico toscano non è mai realmente sbocciato. Già durante l’ultima sessione estiva erano arrivate offerte ritenute interessanti, poi rifiutate dal club a causa dei limiti imposti dal Consiglio Federale che avevano di fatto bloccato il mercato in uscita.

Ora, però, la situazione è cambiata: nel Calciomercato Lazio di gennaio, davanti a una proposta ritenuta congrua, la società potrebbe decidere di aprire alla cessione del Taty. Sarri avrà diritto di veto su ogni operazione, ma difficilmente si opporrà qualora fosse individuato un sostituto capace di garantire caratteristiche più affini al suo modo di giocare.

Nel frattempo, lontano dalle voci e dalle strategie di mercato, Castellanos prova a rispondere sul campo. La recente titolarità contro il Milan rappresenta un segnale importante: l’argentino vuole dimostrare di poter essere ancora utile al progetto biancoceleste e spera di replicare la prestazione anche nella prossima sfida contro il Bologna. Il suo futuro, però, resta uno dei nodi più caldi del Calciomercato Lazio invernale.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO