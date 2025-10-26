Calciomercato Lazio, Castellanos vicino all’addio? Spuntano queste squadre

Calciomercato Lazio, infiamma la voce su possibile addio di Castellanos. Ecco le ultime novità

Il calciomercato Lazio si infiamma con le ultime voci che vedono protagonista il centravanti Taty Castellanos, al centro dell’interesse di alcuni club sudamericani. Secondo diverse indiscrezioni, il River Plate ha mostrato un forte interesse per l’attaccante biancoceleste. Il tecnico Gallardo, che già in passato aveva tentato di portare Castellanos al Monumental, continua a seguire con attenzione il giocatore, apprezzandone qualità e fiuto del gol. Tuttavia, la trattativa non sarà semplice: il presidente Lotito ha fissato il prezzo del calciatore a 40 milioni di euro, cifra non negoziabile per il patron biancoceleste, che vuole proteggere il valore di mercato della sua punta.

Il nome di Castellanos, però, non interessa solo all’Argentina. Secondo il giornalista brasiliano Fabrizio Lopes, anche il Flamengo sarebbe pronto a inserirsi nella corsa al centravanti durante la prossima sessione invernale di calciomercato Lazio. Il club brasiliano starebbe monitorando la situazione, in attesa di capire se la Lazio troverà un sostituto adeguato prima di valutare eventuali offerte. In questo scenario, la strategia della società biancoceleste sarà determinante: Lotito e il direttore sportivo dovranno bilanciare la necessità di mantenere un giocatore di valore con l’opportunità di fare cassa, eventualmente reinvestendo il ricavato sul mercato.

Alcune indiscrezioni suggeriscono che sia lo stesso Castellanos a spingere per il trasferimento, desideroso di una nuova esperienza lontano dall’Italia e interessato alle sfide offerte dai club sudamericani. Se confermata, questa volontà potrebbe accelerare le trattative e complicare i piani della Lazio, che dovrà trovare rapidamente alternative valide per sostituire l’attaccante. La situazione resta in evoluzione, e nelle prossime settimane il calciomercato Lazio potrebbe registrare sviluppi importanti legati al futuro di Castellanos.

L’attenzione dei tifosi biancocelesti è alta: perdere un elemento di spicco come Castellanos rappresenterebbe una sfida non solo sul piano tecnico, ma anche su quello psicologico, considerando l’impatto che il giocatore ha avuto sulla squadra dall’inizio della stagione. Per questo motivo, la Lazio dovrà muoversi con grande prudenza e lungimiranza, assicurandosi un sostituto di livello e valutando ogni opportunità con attenzione.

In sintesi, il capitolo Castellanos si inserisce in un contesto più ampio di calciomercato Lazio, dove le strategie di cessione e acquisto saranno decisive per le ambizioni della squadra nella seconda parte della stagione. Lotito e Fabiani dovranno coordinarsi per proteggere gli interessi del club, garantendo al contempo continuità e competitività in campo.

