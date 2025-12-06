Calciomercato Lazio, gennaio alle porte: anche Castellanos tra i possibili partenti! L’argentino richiesto in Brasile potrebbe lasciare la Capitale

Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Lazio non può farsi sfuggire l’occasione di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste ha bisogno di giocatori che possano adattarsi al suo gioco e aiutarlo a perseguire gli obiettivi stagionali. Tuttavia, salvo sorprese, la Lazio avrà a disposizione risorse limitate, con la possibilità di acquistare solo a saldo zero. La società, quindi, dovrà cedere alcuni elementi prima di poter investire sul mercato.

Tra i possibili partenti, uno dei nomi più discussi è quello di Taty Castellanos. L’argentino, insieme a pochi altri giocatori come Guendouzi e Isaksen, è tra quelli con un valore di mercato significativo e richieste da club europei. Già durante il mercato estivo, Castellanos era stato cercato da diversi club, con Palmeiras e Flamengo in Brasile che avevano manifestato un interesse concreto. Tuttavia, con il blocco del mercato, tutte le trattative erano state accantonate.

Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, l’argentino sarebbe “inquieto” riguardo al suo futuro alla Lazio, e se arrivasse un’offerta adeguata, potrebbe lasciare la Capitale. Nonostante ciò, Sarri ha chiesto espressamente un degno sostituto in caso di cessione. Castellanos, infatti, è considerato un elemento importante per il gioco della Lazio, ma la sua possibile partenza dipenderà dalla valutazione di una proposta congrua.

Nel frattempo, Sarri si gode il ritorno in campo di Castellanos, che ha disputato una buona partita da titolare contro il Milan e si candida per un’altra titolarità nel prossimo impegno di Serie A contro il Bologna. Con il calciomercato alle porte, la Lazio dovrà prendere decisioni rapide per rafforzare la squadra e dare a Sarri gli strumenti necessari per proseguire il suo progetto.