Calciomercato Lazio, Castellanos fortemente nel mirino di una big europea. Offerta in arrivo? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: lo Zenit piomba su Castellanos, offerta in arrivo. La situazione attuale

Il calciomercato Lazio entra nel vivo, e tra trattative in entrata e valutazioni sulle uscite, a scuotere l’ambiente biancoceleste è la notizia di un nuovo forte interessamento per Valentin Castellanos. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, nelle ultime ore sarebbe lo Zenit San Pietroburgo il club pronto a presentare una maxi offerta per l’attaccante argentino, già nel mirino del Flamengo alcune settimane fa.

Il nome di Castellanos torna dunque al centro delle cronache del calciomercato Lazio, e proprio in un momento in cui l’attaccante biancoceleste è chiamato a convincere Maurizio Sarri dopo un precampionato non brillante. L’argentino, che nella scorsa stagione ha vissuto un’annata di transizione dopo il suo arrivo alla Lazio, è considerato una pedina importante nella rosa capitolina, ma non imprescindibile nel sistema del tecnico toscano.

La dirigenza della Lazio, dal canto suo, al momento non sembra orientata ad accettare alcuna proposta, anche per via della posizione ferma di Maurizio Sarri, che ha imposto lo stop a tutte le cessioni dei titolari, almeno fino alla definizione della rosa definitiva. Tuttavia, un’offerta particolarmente vantaggiosa da parte dello Zenit, con cifre fuori mercato, potrebbe far vacillare anche la linea più rigida.

Castellanos, acquistato nella scorsa estate per circa 15 milioni di euro, rappresenta un investimento importante per il club del presidente Claudio Lotito, che difficilmente si priverà del centravanti senza un’adeguata contropartita. Ecco perché l’ipotesi di una cessione rimane al momento una possibilità remota, ma non da escludere del tutto, soprattutto se il club russo dovesse spingersi oltre i 25-30 milioni di euro.

Nel frattempo, lo stesso Castellanos resta concentrato sulla stagione ormai alle porte. Il debutto in campionato contro il Como sarà un banco di prova cruciale, non solo per lui ma per tutta la squadra biancoceleste, che dovrà dimostrare di essere pronta nonostante le difficoltà offensive emerse nel precampionato.

Il calciomercato Lazio, dunque, continua a offrire colpi di scena e situazioni da monitorare. E tra tutte, il futuro di Castellanos resta uno dei nodi più delicati da sciogliere in queste ultime settimane di trattative.