Calciomercato Lazio, Castellanos nel mirino di molte squadre. Il centravanti lascerà la capitale? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Castellanos nel mirino di Flamengo e Palmeiras. La situazione attuale

Il calciomercato Lazio si accende in uscita grazie a Valentin Castellanos, soprannominato “Taty”. L’attaccante argentino, nonostante qualche difficoltà di inizio stagione dovuta a un lungo infortunio, continua a suscitare interesse internazionale, con club sudamericani pronti a sfidarsi per assicurarsi il suo cartellino. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano egool.com.br, le principali pretendenti sono Flamengo e Palmeiras, con i rossoneri leggermente in vantaggio sui biancoverdi.

Nella scorsa finestra di mercato, il direttore sportivo della Lazio, Mauro Fabiani, aveva respinto diverse offerte per Castellanos. Tuttavia, le circostanze attuali potrebbero spingere il club capitolino a rivalutare la sua posizione. L’attaccante argentino non ha ancora ritrovato la continuità dei migliori tempi, sia per motivi fisici sia per difficoltà realizzative. In questo contesto, un’offerta intorno ai 30 milioni di euro potrebbe convincere la Lazio a lasciar partire il “Taty”, aprendo così scenari interessanti anche sul fronte entrate.

Un trasferimento in Brasile rappresenterebbe per Castellanos un ritorno in una dimensione competitiva in cui potrebbe esprimersi al meglio. Al Palmeiras, l’argentino ritroverebbe Felipe Anderson, suo ex compagno in biancoceleste, consolidando così una coppia già ben collaudata. Al Flamengo, invece, il “Taty” si troverebbe a competere per tutti gli obiettivi continentali del club carioca, mettendosi alla prova su più fronti e acquisendo nuova visibilità a livello internazionale.

Dal punto di vista della Lazio, la cessione di Castellanos potrebbe avere un impatto strategico importante. Non solo permetterebbe di incassare una cifra significativa, ma creerebbe anche margine per rinforzare la rosa secondo le esigenze tattiche di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, infatti, cerca un attaccante più adatto al suo modulo e alle sue strategie offensive, capace di garantire maggiore continuità realizzativa. Una mossa di questo tipo sarebbe quindi funzionale sia agli equilibri economici del club sia alle ambizioni sportive per il prosieguo della stagione.

Il calciomercato Lazio, insomma, resta in fermento: la situazione di Castellanos sarà da monitorare nei prossimi mesi, con Flamengo e Palmeiras pronti a fare sul serio. L’eventuale cessione del “Taty” potrebbe segnare un punto di svolta per la società biancoceleste, influenzando direttamente sia la costruzione della rosa sia le mosse future del DS Fabiani.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO