Calciomercato Lazio, Castellanos e quello che farà in quel di gennaio. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, buone notizie da Castellanos e Rovella: il derby si avvicina

In attesa che si riaccendano i riflettori sul derby della Capitale, in casa Lazio arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni fisiche di alcuni protagonisti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, filtra ottimismo riguardo al recupero di Valentín Castellanos, attaccante argentino reduce da un lieve affaticamento muscolare all’adduttore accusato nella sfida contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

Il giocatore, uscito anzitempo dal campo, ha subito fatto temere uno stop più lungo, ma le valutazioni mediche successive hanno rassicurato lo staff di Maurizio Sarri. L’argentino dovrebbe dunque essere regolarmente convocabile per il prossimo impegno contro la Roma, un match delicatissimo sia sul piano emotivo che tecnico. Sarri ha bisogno della sua energia offensiva e il giocatore, da parte sua, è intenzionato a tornare al gol per guadagnarsi la fiducia dell’ambiente biancoceleste e magari riaccendere l’interesse della nazionale argentina.

In parallelo, anche Rovella, altro giocatore monitorato dallo staff medico, sembra in miglioramento. Come riportato da Il Messaggero, il centrocampista ha accusato un leggero fastidio al pube durante la gara, ma la sua uscita è stata anche frutto della volontà di evitare un secondo cartellino giallo. La sua condizione verrà valutata giorno dopo giorno, ma la sensazione è che sarà a disposizione per il derby.

In un momento in cui la Lazio deve ritrovare compattezza e ritmo, il recupero di due elementi chiave rappresenta un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. E mentre sul campo si lavora per preparare al meglio il big match, i dirigenti biancocelesti continuano a muoversi sul fronte Calciomercato Lazio, in vista della sessione invernale.

Il club monitora diverse situazioni in entrata e in uscita, anche per garantire a Sarri ulteriori alternative nei reparti chiave. Tuttavia, prima di qualsiasi operazione, sarà determinante valutare lo stato di forma della rosa attuale e il rendimento da qui a gennaio. Il derby contro la Roma, in questo senso, sarà anche un banco di prova per capire dove intervenire.

In conclusione, tra aggiornamenti fisici e riflessioni sul calciomercato Lazio, i biancocelesti vivono giorni intensi e decisivi per il prosieguo della stagione.